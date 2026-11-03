Atelier de marketing digital pentru studenții de la Științe Economice / foto

Pe scurt: De la idee la identitate vizuală, participanții au parcurs etapele unei campanii digitale. Proiectul organizat de Asociația Digital Generation a fost cofinanțat prin Agenda pentru Tineret a Sibiului.

Studenți ai Facultății de Științe Economice din Sibiu au conceput mini-campanii de marketing digital în cadrul Digital Creative Lab, un proiect dedicat dezvoltării competențelor digitale, creative și de colaborare, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Proiectul a fost organizat de Asociația Digital Generation și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Agenda pentru Tineret.

În cadrul activităților, participanții au lucrat în echipe și au parcurs toate etapele realizării unei campanii: alegerea temei, identificarea publicului-țintă, construirea mesajului, realizarea identității vizuale și crearea conținutului digital.

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Exercițiile practice au urmărit aplicarea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea creativității, a gândirii critice, a spiritului de inițiativă și a capacității de a lucra în echipă.

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