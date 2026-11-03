Pe scurt:
Restricția de opt ore vizează primul tronson al Bulevardului Victoriei. Călătorii pot consulta online devierile anunțate de Tursib.
Traficul rutier va fi închis pe Bulevardul Victoriei din Sibiu, pe primul tronson cuprins între străzile Banatului și Andrei Șaguna, potrivit unui anunț publicat de Tursib S.A..
Restricția este programată în noaptea de marți, 3 noiembrie 2026, spre miercuri, 4 noiembrie 2026.
Închiderea circulației începe la ora 22:00 și se încheie la ora 06:00, intervalul anunțat fiind de opt ore. Măsura privește tronsonul dintre cele două străzi, nu întregul bulevard.
Pe durata restricției, autobuzele Tursib care circulă prin această zonă vor avea trasee deviate. Modificarea îi vizează astfel și pe călătorii care folosesc transportul public pe segmentul afectat de închiderea circulației.
Traseele alternative pot fi consultate în anunțul privind devierile de circulație de pe site-ul operatorului. Postarea de pe Facebook nu enumeră liniile afectate sau stațiile modificate, ci trimite călătorii către această pagină.
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