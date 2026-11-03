Un avion Ryanair cu 180 de pasageri, care venea de la Bergamo, nu a mai aterizat la Iași și a ajuns la Timișoara, după ce echipajul a reclamat probleme cu semnalul de navigație prin satelit. Incidentul a avut loc pe 26 octombrie, cu zborul FR3112, și a fost relatat marți de Știrile ProTV.

Aeronava a decolat din Italia la 20:21, ora locală, și trebuia să ajungă la Iași la 23:05. Potrivit ROMATSA, „echipajul a decis să aterizeze pe aeroportul de rezervă din planul de zbor, invocând interferențe asupra semnalului de navigație prin satelit (GNSS) în zona Aeroportului Iași”. Avionul a aterizat în siguranță la Timișoara, la mai bine de trei ore de la plecare. O parte dintre pasageri au rămas acolo, ceilalți s-au întors în Italia.

Directorul aeroportului vorbește de coordonate greșite

„A fost un mix de factori. Avem două fenomene: bruiaj efectiv al semnalului GPS și indicare de coordonate greșite”, a explicat Romeo Vatra, directorul Aeroportului Iași. El a spus că aeroportul știe de fenomen „nu neapărat în mod oficial”, mai ales din discuțiile cu companiile aeriene și cu controlorii de trafic. ROMATSA susține că avionul a fost asistat permanent de controlul de trafic, inclusiv pe durata devierii, și că siguranța zborurilor din spațiul aerian românesc nu a fost afectată. Interferențele produc perturbări operaționale, dar sistemul are proceduri de rezervă pentru astfel de situații. Ryanair nu a răspuns până acum solicitărilor presei.

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Fenomenul nu e nou. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a constatat o creștere a bruiajului și a falsificării semnalelor GNSS începând din februarie 2022, mai ales în jurul zonelor de conflict, inclusiv în regiunea Mării Negre. În iulie 2026, agenția și-a actualizat buletinul de siguranță dedicat interferențelor GNSS, cu reguli noi de comunicare între piloți și controlori. Războiul din Ucraina a ajuns de mai multe ori aproape de granița României, inclusiv prin atacurile rusești asupra punctului de frontieră Orlivka, vizavi de Isaccea.

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