Banii din noua sesiune Rabla pentru persoane fizice s-au terminat marți, 3 noiembrie, în mai puțin de o oră, iar la motociclete în doar 91 de secunde. Înscrierile au pornit la ora 10:00, iar la 10:01:31 platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) afișa deja „fonduri epuizate” pentru motociclete, potrivit listei de sesiuni publicate de AFM.

Banii pentru mașinile electrice, plug-in hibride și cu hidrogen s-au terminat la 10:05:48, iar cei pentru mașinile pe benzină, motorină, GPL și hibride, la 10:52:10. AFM a închis sesiunea la 11:01:31. Toate orele sunt ale României. În joc au fost 35.389.000 de lei, bani rămași din rezervările nefinalizate în sesiunile anterioare: 25,6 milioane de lei pentru mașini termice și hibride, 9,239 milioane pentru electrice și plug-in hibride și 550.000 de lei pentru motociclete, potrivit Ministerului Mediului. Asta înseamnă aproximativ 3.200 de ecotichete, a calculat Capital. Sumele mult mai mari afișate pe platforma AFM, de pildă 190 de milioane de lei la mașinile termice, sunt totalurile pe 2026 ale fiecărei linii de finanțare, nu bugetul sesiunii de marți.

De șase ori mai repede decât în iulie

La lansarea programului Rabla 2026, pe 20 iulie, cele 15 milioane de lei pentru motociclete se terminaseră în 9 minute, după 1.293 de dosare, potrivit Digi24. Anul trecut, pe 30 septembrie, cele 80 de milioane de lei pentru mașini termice, hibride și motociclete s-au dus în 13 minute, a anunțat atunci AFM, într-un comunicat publicat de Agerpres. Comparația are însă o limită: marți, pentru motociclete au fost doar 550.000 de lei, adică cel mult 55 de ecotichete de câte 10.000 de lei. Un solicitant a povestit pentru Economedia că a primit mesajul „Fonduri insuficiente” în jurul orei 10:02, deși intrase în aplicație la ora anunțată.

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Zece zile pentru cei care au prins un ecotichet

Ecotichetul valorează 18.500 de lei pentru o mașină electrică sau cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un hibrid și 10.000 de lei pentru o mașină termică ori o motocicletă. Cine a obținut număr de înregistrare are suma rezervată, dar nu garantată. În cel mult 10 zile trebuie să completeze seria de șasiu a mașinii vechi, să încarce actele ei și să aleagă un producător validat, altfel se consideră că a renunțat, explică Promotor, pe baza ghidului programului. Dealerul are apoi 20 de zile să verifice dosarul, iar după aprobare beneficiarul are 60 de zile să caseze și să radieze mașina veche. Am detaliat pașii din cele 60 de zile, ca să nu pierzi banii.

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