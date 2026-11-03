Bogdan Trif: „Prevenția împotriva bolilor începe cu informarea”. PSD Sibiu a organizat o nouă ediție Level Up

Pe scurt: Participanții la LEVEL UP au putut adresa întrebări specialiștilor despre prevenirea și depistarea cancerului. Ediția a fost organizată în contextul Lunii de conștientizare a cancerului de sân.

Cea de-a patra ediție a proiectului LEVEL UP, organizat de PSD Sibiu, a avut ca teme prevenția, screeningul și diagnosticul precoce al cancerului. Evenimentul s-a desfășurat în contextul Lunii de conștientizare a cancerului de sân, potrivit comunicatului transmis de organizația municipală a PSD.

Întâlnirea a inclus o dezbatere între specialiști și participanți, cu întrebări și discuții despre sănătate și despre importanța unui control medical făcut la timp. Organizatorii au prezentat evenimentul ca pe un prilej de dialog, nu doar ca pe o conferință.

La această ediție au participat persoane de toate vârstele, care au ascultat intervențiile invitaților și au adresat întrebări. Organizația a menționat un număr mare de participanți, fără să precizeze câte persoane au fost prezente.

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Medici și psihologi, alături de ceilalți invitați, au oferit informații, au împărtășit experiențe și au făcut recomandări legate de temele întâlnirii. Comunicatul nu nominalizează specialiștii care au luat parte la dezbatere.

Printre cei implicați în organizarea ediției au fost menționați Florian Giubega și patru colege de la sediul PSD Sibiu: Aura, Rodica, Steliana și Bombonica.

Proiectul a fost conceput pentru a aduce în discuția comunității teme din mai multe domenii. Pe lângă sănătate și prevenție, direcțiile menționate de organizatori pentru LEVEL UP includ educația financiară și administrația publică.

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