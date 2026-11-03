Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost scos marți, 3 noiembrie, din Arestul Central și dus la Judecătoria Sectorului 1, unde este judecat pentru propagandă legionară. A intrat în sala de judecată cu cătușe la mâini și a fost introdus în boxa acuzaților, potrivit AGERPRES.

Georgescu este în prezent în arest preventiv într-un alt dosar. Săptămâna trecută, Curtea de Apel a decis că rămâne în arest încă 30 de zile.

„Doresc procedura normală”

La începutul dezbaterilor, judecătoarea Georgiana Prodan i-a citit inculpatului câteva pasaje din rechizitoriu și drepturile pe care le are. Printre ele, posibilitatea de a fi judecat în procedură simplificată, dacă își recunoaște vinovăția.

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„Sunt nevinovat. Doresc procedura normală”, a răspuns Georgescu.

Apoi a anunțat că nu mai vrea să fie adus la instanță și că preferă să fie judecat în lipsă.

Următorul termen a fost fixat pe 15 decembrie, când va fi audiată ca martor Elena Sechila. Ea este soția lui Eugen Sechila, fost luptător în Legiunea Străină și apropiat al lui Georgescu. În 2020, Elena Sechila a realizat un interviu cu fostul candidat, în care acesta a vorbit despre Mișcarea Legionară și despre apariția unui „nou naționalism”, pe care îl vedea ca pe un patriotism „la nivel mondial”.

Cinci episoade în rechizitoriu

Parchetul General l-a trimis în judecată pe 2 iulie 2025. Georgescu este acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Procurorii au reținut cinci acte materiale: 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025. Potrivit rechizitoriului, inculpatul ar fi făcut, în interviuri, declarații și postări online, mai multe afirmații elogioase la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța, „într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului”.

De la trimiterea în judecată, Georgescu a mai primit patru dosare penale. Este arestat preventiv în cel în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Luna trecută, a ajuns din nou în atenția anchetatorilor pentru salutul legionar.

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