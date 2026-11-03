Camion cu lemne, distrus de flăcări pe autostrada A1 Sibiu - Deva / foto

Pe scurt:
Flăcările au afectat parțial structura remorcii, la kilometrul 311. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului la încărcătura de lemne.
Un camion încărcat cu lemne a luat foc pe autostrada A1, marți dimineață, 3 noiembrie, pe autostrada A1, între Sebeș și Orăștie. Incendiul a fost stins de pompieri, fără să fie înregistrate victime, potrivit Mediafax.
Detașamentul de Pompieri Sebeș a intervenit la kilometrul 311, pe sensul Sebeș–Orăștie, pentru localizarea și stingerea incendiului izbucnit la autocamionul care transporta material lemnos.
Potrivit ISU Alba, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la una dintre roțile remorcii. Structura remorcii era, de asemenea, afectată parțial.
Pompierii militari au acționat pentru limitarea propagării focului la încărcătura de lemne, au asigurat măsurile specifice de siguranță și au stins incendiul în limitele în care l-au găsit.
În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime și nicio persoană nu a avut nevoie de asistență medicală.
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