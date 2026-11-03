Mâini de aur, tehnici spectaculoase și emoții uriașe la Sibiu! Campionatul Național de Masaj și World Massage Super Cup s-au încheiat duminică, 1 noiembrie, după trei zile în care peste 150 de terapeuți din aproximativ 40 de țări și-au disputat medaliile. România și-a desemnat campionii, iar pe podiumurile competiției internaționale au urcat specialiști din mai multe colțuri ale lumii. Printre câștigători se numără o româncă de 31 de ani, din Piatra Neamț, care a obținut aurul la cea mai nouă probă introdusă în concurs.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Elena Mădălina Amărioarei, după ce a câștigat aurul la Body Shape

▶ Vezi pagina acestui video: Elena Mădălina Amărioarei, după ce a câștigat aurul la Body Shape

Hotelul Ramada din Sibiu s-a transformat, între 30 octombrie și 1 noiembrie, într-o adevărată arenă a masajului. Uleiuri parfumate, zeci de mese de lucru, terapeuți concentrați și jurați care au urmărit fiecare mișcare. Aici, relaxarea a trecut pe locul al doilea, iar fiecare apăsare, întindere sau manevră a contat în lupta pentru medalii.

Competiția a reunit ediția a VII-a a Campionatului Național de Masaj și Terapii Complementare și ediția a V-a a World Massage Super Cup. Cum s-au desfășurat probele, cu demonstrații spectaculoase și tehnici din toată lumea, am arătat într-un reportaj realizat în timpul concursului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

La întrecerea internațională au participat specialiști din numeroase țări, iar printre națiunile reprezentate de câștigători s-au numărat Polonia, Lituania, Cehia, Serbia, Thailanda, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova și Portugalia.

Cine sunt campionii României la masaj. Aur la opt probe

Românii au avut de demonstrat că pot transforma o meserie dedicată relaxării și recuperării într-o adevărată performanță. Titlul de campioană națională a fost cucerit de Rebeca Strungaru, care a reușit să se impună la două dintre cele mai spectaculoase categorii ale concursului.

Câștigătorii locului întâi la probele Campionatului Național sunt:

Rebeca Strungaru – locul I la Freestyle Western și locul I la Freestyle Asiatic , câștigătoarea titlului de campioană națională.

, câștigătoarea titlului de campioană națională. Elena Mădălina Amărioarei – locul I la Estetică Corporală (Body Shape) , cea mai nouă categorie introdusă în competiție.

, cea mai nouă categorie introdusă în competiție. Gertrud Gagesch – locul I la Wellness Massage , categoria dedicată tehnicilor de relaxare și stării de bine.

, categoria dedicată tehnicilor de relaxare și stării de bine. Cristina Dragotă – locul I la Masaj Facial , unde precizia și delicatețea mișcărilor sunt esențiale.

, unde precizia și delicatețea mișcărilor sunt esențiale. George Prefac – locul I la Chair Massage , o probă de masaj realizat pe un scaun special.

, o probă de masaj realizat pe un scaun special. Ileana Rotaru-Vătu – locul I la Masaj Suedez , una dintre cele mai cunoscute tehnici de masaj.

, una dintre cele mai cunoscute tehnici de masaj. Mihai Bogdan – locul I la Masaj Terapeutic, categoria în care concurenții își demonstrează cunoștințele și abilitățile practice.

Marele trofeu mondial, câștigat de Bobo Patthanawan

Dacă românii și-au desemnat campionii naționali, la World Massage Super Cup competiția a adus față în față terapeuți formați în școli și tradiții diferite.

Bobo Patthanawan a câștigat marele trofeu World Massage Super Cup 2026, după demonstrațiile evaluate de juriul internațional.

Specialistă originară din Thailanda, Bobo Patthanawan este cunoscută pentru tehnicile de masaj thailandez, combinate cu mișcări de stretching și mobilizare corporală.

Competiția internațională a adus la Sibiu concurenți și premianți din Europa, Asia și America, transformând cele trei zile într-o întâlnire a unor stiluri de masaj extrem de diferite.

O româncă de 31 de ani, din Piatra Neamț, a dat lovitura la cea mai nouă probă

Printre momentele speciale ale festivității de premiere s-a numărat victoria Elenei Mădălina Amărioarei. La 31 de ani, terapeuta din Piatra Neamț a cucerit medalia de aur la Body Shape, categoria de remodelare corporală introdusă în premieră în acest an.

Premiante pe podium la festivitatea de premiere de la Hotel Ramada Sibiu. Foto: Ora de Sibiu

Tânăra a demonstrat o tehnică în care forța degetelor, precizia și ritmul mișcărilor sunt esențiale. Emoțiile au atins punctul culminant atunci când organizatorii i-au anunțat numele.

„Am mai fost și anul trecut. Nu știam ce simți pe locul unu, dar e ceva nemaipomenit, ceva senzațional. Sunt emoții mari, de neexplicat. Dar am lucrat, am perseverat și am luat locul unu, cum mi-am dorit”, a declarat Mădălina Amărioarei pentru Ora de Sibiu.

Elena Mădălina Amărioarei, din Piatra Neamț, câștigătoarea probei Body Shape. Foto: Ora de Sibiu

Soțul pus la încercare și masajul cu evantaie au făcut spectacol

Campionatul nu a fost doar despre trofee. La unele probe, concurenții au transformat demonstrațiile în adevărate momente artistice.

O terapeută din Polonia, Kinga, a atras toate privirile cu evantaiele colorate de inspirație asiatică, folosite în timpul masajului. Într-o altă parte a sălii, compatrioata sa, Marlena Rolińska, și-a supus propriul soț unui adevărat test de rezistență.

Bărbatul a fost întins și mobilizat în poziții spectaculoase, în timp ce soția sa demonstra tehnici de masaj thailandez. Iar terapeuta a recunoscut că modelul ei nu este întotdeauna încântat de tratamentul primit.

„Soțul meu este modelul meu, nu prea îi plac masajele mele. În general, este un masaj intens, pentru persoane foarte flexibile, cu o condiție fizică bună. Nu oricine poate beneficia de un asemenea masaj. Dar el rezistă cu stoicism”, a povestit Marlena Rolińska.

Trei zile de concurs și o festivitate de premiere plină de emoții

Concurenții au fost evaluați de un juriu internațional, care a urmărit corectitudinea tehnicilor, coordonarea, fluiditatea mișcărilor și creativitatea. Printre specialiști s-a aflat și Bojan Mirić, din Serbia, cu peste două decenii de experiență în domeniu.

„De 22 de ani studiez masajul și recuperarea în întreaga lume, iar în ultimii ani predau la nivel internațional. Este a șaptea oară când particip aici în calitate de jurat și pot spune că anul acesta organizarea a ajuns la un nivel superior”, a declarat specialistul.

După trei zile de întreceri, demonstrații și emoții, Sibiul și-a luat rămas-bun de la terapeuții veniți din întreaga lume. Unii au plecat cu medalii, alții cu experiență și tehnici noi, dar cu toții au demonstrat că masajul poate fi mult mai mult decât relaxare.

Iar după atâtea ore de concurs, probabil că până și campionii au simțit nevoia să se întindă pe o masă de masaj. De data aceasta, fără jurați!

Comentarii