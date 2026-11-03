Pe scurt: Până la finalul lunii noiembrie, serviciile medicale nu mai sunt respinse la decontare doar pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate. Pacienții pot folosi în paralel cardul sau buletinul electronic.

Serviciile medicale nu mai sunt respinse la validare doar pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate, până la sfârșitul lunii noiembrie. Măsura a fost anunțată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care vrea să evite blocajele tehnice la medici și în farmacii.

Potrivit unui comunicat al CNAS publicat luni, 2 noiembrie, și preluat de Mediafax, regula care condiționează acceptarea serviciilor medicale de semnarea cu cardul rămâne dezactivată până la finalul lunii. Decizia se aplică atât timp cât Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) funcționează.

Practic, dacă un serviciu nu a fost semnat cu cardul, sistemul afișează doar un mesaj de avertizare. „Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare”, precizează CNAS.

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Cardul și buletinul electronic, folosite în paralel

În noiembrie, pacienții se pot autentifica și pot semna serviciile medicale atât cu cardul de sănătate, cât și cu cartea electronică de identitate. Cele două documente sunt gestionate prin sisteme diferite, iar integrarea lor cere armonizarea mecanismelor tehnice, explică instituția. Posibilitatea de a merge la medic cu buletinul în locul cardului de sănătate a fost introdusă din 1 septembrie.

Perioada în care regula rămâne dezactivată este folosită pentru testarea fluxurilor de semnare, astfel încât eventualele probleme să fie rezolvate înainte să afecteze furnizorii de servicii medicale sau accesul pacienților la îngrijiri.

Ce rămâne valabil

CNAS precizează că toate celelalte reguli de validare rămân în vigoare, deci măsura nu elimină condițiile necesare pentru decontarea serviciilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Instituția le cere medicilor și celorlalți furnizori să folosească în continuare cardul sau buletinul electronic ori de câte ori este posibil și să semnaleze dificultățile tehnice apărute la autentificare și semnare.

Pentru pacienți, soluția temporară înseamnă că o problemă tehnică la semnarea electronică nu ar trebui să împiedice validarea consultațiilor, eliberarea medicamentelor sau a dispozitivelor medicale. Schimbările anterioare privind cardurile de sănătate după 1 septembrie au fost anunțate tot de CNAS.

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