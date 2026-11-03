Pe scurt: Pe principalele autostrăzi și pe DN 1 Ploiești–Brașov, vizibilitatea este bună, dar carosabilul este umed. INFOTRAFIC precizează sectoarele montane închise și recomandă folosirea frânei de motor pentru reducerea vitezei.

Șoferii care pleacă la drum marți, 3 noiembrie 2026, sunt avertizați să circule cu prudență: șoselele au carosabil umed în multe zone din țară, iar mai multe restricții sunt în vigoare din cauza vremii. Avertizarea a fost transmisă de Centrul INFOTRAFIC, potrivit Mediafax.

„La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, cu precipitații sub formă de ploaie”, a transmis instituția. Autoritățile precizează că traficul pe drumurile naționale nu este afectat de vreun accident rutier.

INFOTRAFIC recomandă prudență și pe autostrăzi. Conducătorii auto pot întâlni precipitații și carosabil umed, însă vizibilitatea este bună pe următoarele artere:

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A1 București–Pitești;

A2 București–Constanța;

A3 București–Ploiești;

A7 Ploiești–Bacău;

DN 1 Ploiești–Brașov.

Transalpina și Transfăgărășanul au sectoare închise tuturor vehiculelor

Pe DN 67C – Transalpina, circulația rămâne închisă pentru toate categoriile de vehicule între Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea. Restricția se aplică pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800.

Și pe DN 7C – Transfăgărășan este închisă circulația pentru toate categoriile de vehicule între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Sectorul restricționat este cuprins între kilometrii 108+000 și 130+800.

INFOTRAFIC recomandă verificarea vremii și a restricțiilor înainte de plecare

Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor să se informeze, înainte de a pleca la drum, atât despre condițiile meteorologice, cât și despre restricțiile impuse pe traseul pe care urmează să îl parcurgă.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei! Pentru prevenirea oricăror incidente, nu pătrundeți pe tronsoanele de drumuri închise circulației publice!”, a mai transmis INFOTRAFIC.

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