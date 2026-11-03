Cât costă să te tunzi în Sibiu și ce frizuri și coafuri sunt la modă: prețurile pentru femei trec de 200 de lei

Tunsorile clasice revin în preferințele bărbaților, în timp ce femeile aleg tot mai des modele care oferă volum și textură. În saloanele din Sibiu, frizerii observă schimbări în preferințele clienților, dar și o atenție mai mare acordată prețurilor. Am discutat cu reprezentanții mai multor saloane din oraș despre tendințele acestui an, frecvența vizitelor și tarifele practicate.

În cazul bărbaților, tunsorile de tip fade, foarte populare în ultimii ani, par să piardă din teren în favoarea unor stiluri mai clasice și naturale. Frizerii din Sibiu spun că tot mai mulți clienți aleg tunsori precum mullet sau taper, dar și variante cu părul mai lung.

„În mare parte se caută tunsorile moderne, dar de un an-doi se pune accent pe tunsori clasice, mai fine. Oamenii au început să se plictisească de fade și de alte tipuri de tunsori. Mulți optează pentru mullet, taper sau pentru o tunsoare cu părul mai lung, cum se purta în 2010”, a explicat Bogdan Prundaru, de la Mușat Signature.

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În cazul femeilor, una dintre cele mai solicitate tendințe este tunsoarea butterfly, care pune accent pe volum și textură. „Se apreciază foarte mult tunsorile butterfly anul acesta. Se caută textură cât mai multă. Înainte se opta mai mult pentru părul drept”, a mai spus Bogdan Prundaru.

Aceeași tendință este observată și la Royals Hair & Barber Shop, unde tunsoarea butterfly a fost foarte cerută în ultima perioadă. „La femei, moda butterfly a fost foarte cerută în ultima vreme. La bărbați, fiecare are stilul lui. Unii preferă stilul clasic, alții unul mai actual. Sunt bărbați care își adoptă un stil și îl mențin”, a explicat Alina, manager la Royals Hair & Barber Shop.

Cât de des merg sibienii la frizerie

Frecvența vizitelor diferă în funcție de serviciile solicitate. Unii bărbați merg la frizerie chiar săptămânal, în timp ce alții își fac programări la două-trei săptămâni. În cazul femeilor, vizitele sunt adesea legate și de serviciile de vopsire sau de întreținerea culorii.

„Bărbații vin la două-trei săptămâni, dar sunt și clienți care vin săptămânal. Fetele vin cam la trei săptămâni, mai ales cele care vin la vopsit pentru rădăcina crescută sau pentru acoperirea firelor albe. Cea mai mare problemă sunt firele albe”, a explicat Paul Paralescu, de la MOD Hairdressers.

Pe lângă tuns și vopsit, saloanele înregistrează cerere și pentru tratamente de îngrijire a părului. În această perioadă sunt preferate în special tratamentele de hidratare și cele pe bază de keratină.

„În salon folosim produse profesionale și facem tratamente personalizate, în funcție de problema părului. Acum se fac tratamente de hidratare, iar în toamnă, tratamente pe bază de keratină. Un tratament corect se face pe o perioadă mai lungă de timp, nu doar la o singură vizită la salon, și depinde de tipul de păr”, a mai spus Paul Paralescu.

„Dacă ne raportăm la vremurile pe care le trăim, stăm bine”

Reprezentanții saloanelor spun că, în mare parte, tarifele pentru tuns și îngrijirea părului au rămas neschimbate față de anul trecut. La unele servicii au existat ajustări, în special în zona de colorare.

La MOD Hairdressers, prețurile pentru tuns și îngrijirea părului s-au menținut, în timp ce modificările au vizat în special serviciile de colorare. „Tarifele s-au menținut față de anul trecut. Au fost mici modificări pe partea de colorare. Tunsul și îngrijirea părului s-au menținut”, a explicat Paul Paralescu.

Acesta spune că, deși numărul clienților este ușor diferit față de anul trecut, salonul are în continuare activitate constantă.

„Dacă ne raportăm la vremurile pe care le trăim, stăm bine. Este și o perioadă de tranziție între concedii și perioada de iarnă, dar vreau să cred că oamenii se tund și se aranjează în continuare, indiferent de vremurile pe care le trăim. Anul trecut erau mai mulți clienți, dar și noi aveam un om în plus. Avem de lucru, avem constanță”, a mai spus acesta.

La Royals Hair & Barber Shop, ultima majorare a fost făcută anul trecut, când tarifele au crescut cu aproximativ 10 lei, respectiv 12%. În prezent, reprezentanții salonului nu iau în calcul o nouă scumpire. „Prețurile s-au păstrat ca anul trecut. Anul trecut am pus zece lei la preț, o majorare de aproximativ 12%. Nu intenționăm momentan să mărim prețul. Oamenii nu își permit să plătească la două săptămâni mai mult de 90 de lei”, a declarat Alina.

Managerul spune că salonul nu a resimțit o scădere semnificativă a numărului de clienți, în principal datorită clientelei formate în timp.

Cât costă o tunsoare în Sibiu

Prețurile diferă de la un salon la altul, în funcție de serviciile incluse, experiența frizerului și lungimea părului. De exemplu, la Mușat Signature, tarifele pentru tunsul masculin sunt cuprinse între 60 și 80 de lei, în funcție de frizer, iar prețul include și serviciul de aranjat barba.

La MOD Hairdressers, un tuns pentru bărbați costă aproximativ 100 de lei, în timp ce pentru femei tariful variază între 190 și 210 lei, în funcție de lungimea părului.

La Royals Hair & Barber Shop, tarifele sunt de 90 de lei pentru un tuns bărbătesc și 110 lei pentru tuns și barbă. În cazul femeilor, prețurile sunt cuprinse între 110 și 130 de lei, iar pentru copii, un tuns costă 60 de lei.

Astfel, în funcție de salon și de serviciile alese, un tuns pentru bărbați poate porni de la 60 de lei și poate ajunge la aproximativ 100 de lei, în timp ce pentru femei tarifele menționate variază între 110 și 210 lei.

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