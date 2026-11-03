Condamnarea lui Wiz Khalifa, desființată de Curtea de Apel Constanța

Curtea de Apel Constanța a desființat marți, 3 noiembrie, decizia prin care rapperul american Wiz Khalifa fusese condamnat în România pentru că a fumat canabis pe scena festivalului Beach, Please! de la Costinești. Judecătorii au admis contestația în anulare formulată de artist împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18 decembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 7777/118/2024, potrivit Mediafax.

Odată cu hotărârea cade și mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Constanța. Prin decizia din decembrie 2025, rapperul fusese condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare, după cum a relatat Adevărul.

Apelul DIICOT, rejudecat pe 12 noiembrie

Procesul nu s-a încheiat. Apelul procurorilor DIICOT va fi judecat din nou pe 12 noiembrie 2026, de la ora 16:00, iar instanța a dispus demersuri ca Wiz Khalifa să participe prin videoconferință. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina lui.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Totul a pornit în iulie 2024, când artistul și-a aprins o țigară cu canabis în timpul recitalului de la Costinești. A urmat trimiterea în judecată, apoi prima sentință, în aprilie 2025. Pedeapsa cu închisoarea a venit în decembrie același an, în apelul DIICOT. Acum, acel apel o ia de la capăt.

Comentarii