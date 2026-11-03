Pe scurt: Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță controale fără preaviz în spitale, începând cu cele din București, pentru a verifica prezența medicilor la orele în care unii pleacă să lucreze în privat.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță vizite neanunțate în spitalele publice, începând cu cele din București, pentru a verifica dacă medicii sunt la post la orele în care unii pleacă să profeseze în privat, potrivit Radio România.

Controalele vizează medicii care au contract cu spitalul public, dar lipsesc din unitate în timpul programului. Ministrul a avertizat că nu va face concesii celor prinși în afara spitalului.

„Dacă găsesc unul care la ora 10 nu este în spitalul public, îl asigur că nu va mai fi în spitalul public”, a spus Alexandru Rogobete.

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Ministrul a susținut că nu urmărește răfuieli personale și le cere medicilor să își respecte contractele, la fel cum, spune el, a luptat și el pentru drepturile lor.

Reguli la terapie intensivă

Rogobete a insistat și asupra regulilor din secțiile de terapie intensivă privind bijuteriile și unghiile false, pe care le-a legat de prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și de protecția pacienților.

„Au de ales: ori renunță la bijuterii cât timp stau în terapie intensivă și la unghii false ori își caută alt loc de muncă”, a declarat ministrul.

El a povestit că, la o vizită anterioară într-un spital, a văzut angajați ale căror inele sau unghii false deteriorau mănușile, și a spus că aceste reguli nu se negociază. Este a doua zi la rând în care ministrul anunță măsuri de control în spitale, după ce luni le-a cerut managerilor fotografii cu mâncarea servită pacienților.

Schimbări în comisiile de specialitate

Ministrul a anunțat și modificări în componența comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a celor care se ocupă de recunoașterea studiilor. Schimbările ar urma să se vadă de săptămâna viitoare.

Ca exemplu, Rogobete a invocat cazul unui medic specialist care voia să se întoarcă din Franța să profeseze în România și pentru care echivalarea diplomei ar fi durat 120 de zile. Ministrul a criticat ceea ce a numit „orgoliile” unor profesori, universități și comisii și a spus că vrea să acorde mai multă atenție medicilor rezidenți și specialiști.

Disputa pe bani cu fosta conducere a CNAS

În aceeași intervenție, Rogobete a respins acuzațiile privind repartizarea fondurilor la începutul anului și a pus dificultățile de finanțare pe seama fostei conduceri a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, condusă de Horațiu Moldovan, și a fostului premier Ilie Bolojan. Ministrul a descris situația programelor naționale de sănătate drept o criză „fără precedent în ultimii 10 ani”.

Potrivit acestuia, suplimentarea cu 200 de milioane de lei pentru sistemul de urgență, aprobată la rectificarea bugetară, reprezintă exact diferența dintre suma cerută de minister și alocarea inițială. Din programul pentru urgențe beneficiază și UPU și Ambulanța din Sibiu.

La Sibiu, relația dintre minister și conducerea județului a fost tensionată în ultimele luni, după disputa dintre Rogobete și Daniela Cîmpean pe tema noului spital județean.

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