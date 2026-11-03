Ministerul Justiției analizează schimbarea regulilor după care minorii răspund penal. Ministrul Radu Marinescu spune că pe masă sunt două variante: coborârea pragului de 14 ani sau posibilitatea ca și un copil mai mic să fie tras la răspundere, dacă o expertiză științifică arată că a avut discernământ. Anunțul a fost făcut luni, 2 noiembrie, la „Interviurile Adevărul”, și a fost preluat de Mediafax.

„S-a constatat că există tot mai multe fapte săvârșite de către minori care nu răspund penal, pentru că, în momentul de față, legea penală stabilește că până la 14 ani nu se răspunde și apoi răspunderea începe să se organizeze sub rezerva unei verificări a discernământului până la 16 ani și apoi mai departe”, a declarat ministrul.

Un prag mai mic sau o expertiză pentru discernământ

Marinescu a descris ambele direcții: „O traiectorie de analiză este în ce măsură ar fi justificat să scădem această vârstă de răspundere penală. Adică cumva să o scădem de la 14 ani la un prag inferior sau până la 14 ani să se răspundă, dar sub condiția unei certificări existenței discernământului prin instrumente științifice, printr-o expertiză”.

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Deocamdată nu există un proiect de lege. Potrivit Adevărul, ministrul nu a spus care ar putea fi noul prag și a evitat să propună o soluție definitivă pentru copiii sub 14 ani. La vârstele mici, a spus el, accentul ar trebui să cadă pe educație și supraveghere, nu pe privarea de libertate. Măsurile ar urma să țină cont de vârsta copilului, de gravitatea faptei, de capacitatea lui de înțelegere și de șansele de reintegrare.

Orice schimbare va trece prin consultări, promite ministrul: „Eu cred că trebuie să facem orice fel de modificare pe o bază foarte atentă de evaluare, cu o consultare serioasă a mediului academic, a societății civile, a specialiștilor, pentru că aici vorbim de psihologi, aici vorbim de practicienii dreptului, însă în egală măsură este cert că o intervenție trebuie să fie realizată”.

În același interviu, Marinescu a vorbit despre o răspundere financiară mai mare pentru părinții ai căror copii comit infracțiuni și despre pedepse mai aspre pentru violențele din școli. Pe aceeași linie, ministrul Educației anunțase că Guvernul analizează pedepse mai mari pentru cei care agresează profesori.

Atacurile de la Bistrița și Pitești au redeschis discuția

Acum, articolul 113 din Codul penal spune că minorul care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal. Între 14 și 16 ani răspunde doar dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ, iar de la 16 ani răspunde potrivit legii.

Pe 19 octombrie, într-o școală gimnazială din Bistrița, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și a rănit un coleg de 12 ani. Procurorii au deschis un dosar pentru tentativă de omor calificat, dar, la vârsta lui, băiatul nu poate răspunde penal. Trei zile mai târziu, la Pitești, un elev de 15 ani a intrat cu o macetă în liceul unde învăța și a rănit un coleg la antebraț, potrivit IPJ Argeș.

După cele două atacuri, Marinescu scria pe Facebook că ministerul „va prioritiza reforma legislației penale privind standardele de incriminare și sancționare a acestei tipologii criminale, precum și condițiile răspunderii penale a minorilor”. Guvernul a format între timp un grup de lucru pentru violența din școli, care a decis mai mulți paznici, mai mulți consilieri școlari și sancțiuni mai dure pentru agresori.

Limita de 14 ani a mai fost pusă sub semnul întrebării. În iunie 2025, în județul Sibiu, un băiat de 13 ani suspectat că a ucis un cioban la Alțâna nu a putut fi tras la răspundere penală, iar cazul a ajuns la protecția copilului.

Discuția vine la două săptămâni după o decizie a Curții Constituționale. Pe 21 octombrie, CCR a stabilit că un copil sub 14 ani care a comis o faptă penală poate fi trimis de instanță la consiliere psihologică și fără acordul părinților. Curtea a picat însă sancțiunile pentru părinți și expresia „fapte cu violență”, considerată prea vagă, iar legea s-a întors în Parlament.

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