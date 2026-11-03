Pârâul Cârțișoara a devenit canalul de scurgere pentru mizeria provenită de la cabanele și spațiile comerciale din zona montană Bâlea. În urma mai multor semnale de alarmă apărute inclusiv în spațiul public, Garda de Mediu a mers în control și a aplicat amenzi usturătoare. Comisarii avertizează că sancțiunile sunt extrem de severe, iar în funcție de gravitatea faptelor, ele pot fi încadrate și ca infracțiuni.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu au desfășurat o serie de controale amănunțite în perimetrele Bâlea Lac, Bâlea Cascadă și Bâlea Glăjărie după ce, în luna septembrie, au fost semnalate deversări ilegale în pârâul Cârțișoara. În urma verificărilor din teren, autoritățile au depistat abateri grave de la legislația de mediu și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 80.000 de lei.

Situație critică în pârâul Cârțișoara

Situația critică de pe pârâul Cârțișoara a ajuns în atenția opiniei publice la mijlocul lunii septembrie 2026, când pe rețelele de socializare au început să circule imagini și clipuri video edificatoare publicate de localnici și turiști.

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▶ Vezi pagina acestui video: Deversări ilegale în pârâul Cârțișoara: amenzi de peste 80.000 de lei la mai multe pensiuni din zona Bâlea — VIDEO

Sursa video: Facebook/Alex Icodin

Mesajele au semnalat deversări ilegale de ape uzate și fecaloide de la cota zero din zona Bâlea Lac și până în aval, afectând grav calitatea cursului de apă din care se alimentează gospodării întregi și punând în pericol fauna acvatică locală, în special populația de păstrăv.

Reclamațiile au ajuns inclusiv la Garda de Mediu Sibiu, iar astfel au fost efectuate mai multe controale.

Sursa: Facebook/Alex Icodin

Garda de Mediu confirmă: deversări ilegale în pârâu

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu a confirmat că în perioada 22–28 septembrie 2026 a desfășurat acțiuni de inspecție și control la unitățile de cazare și de alimentație publică de pe raza UAT Comuna Cârțișoara, ca urmare a mai multor sesizări primite de la cetățeni. Bâlea Lac, Bâlea Cascadă și Bâlea Glăjărie au fost zonele verificate.

„Toate aceste acțiuni au fost efectuate ca urmare a unor sesizări formulate de petiționari diferiți. În cadrul acțiunilor de inspecție și control, au fost aplicate sancțiuni contravenționale cu amenzi în valoare totală de 83.500 lei”, a precizat Daniela Elena Anghel, comisar-șef în Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu.

Sursa: Facebook/Alex Icodin

Comisarii de mediu au constatat că apa neepurată era evacuată direct în pârâu și pe sol. „Printre principalele neconformități constatate la obiectivele controlate, au fost cele reprezentate de lipsa unor acte de reglementare, deversări de ape neepurate în emisar natural și/sau direct pe sol, deficiențe în managementul deșeurilor rezultate din activitate și neînregistrarea sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate în Registrul de evidență, așa cum prevede HG nr. 714/2022”, a adăugat Anghel.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Sibiu reamintesc faptul că sancțiunile pentru abandonarea, îngroparea sau incinerarea deșeurilor sunt extrem de severe. „Întrucât în activitatea pe care o desfășurăm întâlnim frecvent situația abandonului de deșeuri, dorim să comunicăm opiniei publice faptul că sancțiunile prevăzute de legislație (…) sunt drastice, atât pentru persoanele fizice (amendă 10.000 – 20.000 lei), cât și pentru persoanele juridice (amendă 50.000 – 70.000 lei), funcție de gravitatea faptelor, în unele cazuri, acestea putând fi încadrate ca și infracțiuni”, a atenționat Daniela Elena Anghel, comisar-șef în Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu.

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