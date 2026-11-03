Direcția Județeană pentru Familie și Tineret (DJFT) Sibiu este una dintre cele patru direcții care, potrivit inspectorilor Curții de Conturi, nu aveau personal de execuție, sediu propriu, patrimoniu sau vreo activitate pentru tineri, dar au plătit în continuare salarii pentru funcțiile de conducere. Celelalte trei sunt la Buzău, Prahova și Vâlcea. Împreună, cele patru au cheltuit peste 273.000 de lei pe salariile directorilor executivi, potrivit G4Media, care a consultat raportul de control.

Nu e vorba de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Sibiu, instituția din subordinea Agenției Naționale pentru Sport, care funcționează normal.

O direcție cu 25 de posturi pe hârtie și fără birou

DJFT Sibiu a apărut din despărțirea direcțiilor de sport și tineret, decisă de Guvern în 2022. Ordinul de înființare, nr. 20380 din 17 mai 2023, semnat de Gabriela Firea, pe atunci ministrul Familiei, prevedea 25 de posturi, inclusiv personalul a cinci centre de agrement din județ (documentele ministerului, publicate de Sindicatul Național Sport și Tineret). O parte dintre angajații DJST urmau să treacă la noua instituție. Potrivit DELA0, niciunul nu a fost transferat. Din cele 42 de direcții județene, doar șapte au fost efectiv puse pe picioare, iar Sibiul e printre ele. Cifra apare și într-o anexă la proiectul de lege a descentralizării, din august 2025.

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În vara lui 2023, direcția nu avea nici sediu, nici cod fiscal. Sindicatul a relatat că, pe 31 iulie 2023, o delegație a ministerului a venit la DJST Sibiu să obțină, printr-un contract de comodat, un spațiu pentru înregistrarea la ANAF. Sindicatul a descris noua direcție drept o „unitate inexistentă” din punct de vedere juridic. Directorul fusese numit pe 14 iulie 2023. DELA0 îl identifică drept Sever Palaloga și scrie că și-a dat demisia în ianuarie 2025.

Un funcționar detașat o zi pe lună, ca să semneze statele de plată

Ca statele de plată să poată fi emise, direcțiile fără angajați ar fi recurs la un artificiu: lunar, un funcționar de execuție din alt județ, de exemplu din Dâmbovița sau Gorj, era detașat pentru o singură zi și semna actele de personal, potrivit raportului citat de G4Media. Inspectorii notează că auditul intern al ministerului avertizase încă din aprilie 2025 că aceste direcții nu funcționează, iar banii pentru ele ar fi curs, în ansamblu, până la jumătatea lui 2025. Au fost găsite și contribuții de sănătate nedeclarate sau declarate cu întârziere, de ordinul zecilor de mii de lei.

Sumele publicate nu sunt defalcate pe județe, așa că nu se știe cât din cei peste 273.000 de lei revine Sibiului. Dacă directorul a plecat în ianuarie 2025, plățile de aici au căzut probabil mai ales în 2023 și 2024, când direcția ținea de Ministerul Familiei. Direcțiile au trecut la Ministerul Muncii abia după desființarea Ministerului Familiei, la finalul lui 2024.

Raportul de audit financiar pe 2024 al ministerului, publicat pe 16 octombrie, privește casele de pensii, agențiile pentru plăți și inspecție socială și inspectoratele de muncă, nu și DJFT-urile. Raportul de control despre direcții nu a fost făcut public, iar cifrele vin din relatările G4Media și Adevărul.

Inspectorii au cerut parchetul, plenul a votat împotrivă

Controlul a vizat Ministerul Muncii în mandatele Simonei Bucura-Oprescu și ale lui Florin Manole, ambii de la PSD. Inspectorii au descris patru seturi de nereguli, estimate la aproximativ 5,5 milioane de lei, conform Adevărul. Cea mai mare sumă privește casele de cultură ale studenților din București, Iași, Alba și Pitești și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, unde spații publice ar fi fost date terților prin contracte de „prestări servicii”, nu prin închirieri legale. La Tei, un spațiu era dat cu 136 de lei pe oră, în timp ce firmele private cereau până la 700 de euro pentru două ore. La DJFT Gorj, majorări salariale aplicate din februarie 2025 ar fi produs venituri necuvenite de peste 118.000 de lei.

Inspectorii au propus sesizarea parchetului. Pe 1 octombrie, plenul Curții de Conturi a respins propunerea cu majoritate de voturi. Potrivit G4Media, au votat împotriva sesizării Mirela Călugăreanu, președintele interimar al instituției, propusă de PSD, Ion Mocioalcă, Sorin Lazăr, Ion Călin, Camelia Pricopie și Aurelian Bădulescu (PSD), Csongor Dezso (UDMR), precum și Lucian Heiuș, Claudia Boghicevici și Ștefania Ferencz (PNL). Votul nu reprezintă o decizie privind vinovăția cuiva, iar constatările inspectorilor nu au fost verificate de procurori.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat pentru Europa FM că, înainte să plece din minister, a trimis el însuși Corpul de control al ministrului să verifice. „La revenirea mea în minister, am găsit raportul corpului de control după cinci luni, însă nesemnat și asumat de ministrul Pîslaru”, a spus Manole, referindu-se la perioada în care Dragoș Pîslaru a condus interimar ministerul. Ministrul a adăugat că trimiterea sau nu la parchet „se face de către plenul Curții de Conturi, nu de către ministrul Muncii”.

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