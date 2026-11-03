Pe scurt: Panouri cu restricții în Cindrel, chestionare despre abuzuri și întâlniri pentru deblocarea reabilitării adăposturilor: acestea sunt demersurile discutate de ATOP Sibiu.

Limitarea accesului vehiculelor motorizate în ariile protejate din Munții Cindrel, prevenirea violenței și a bullyingului în învățământ și situația adăposturilor de protecție civilă au fost temele ședinței trimestriale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sibiu.

Reuniunea s-a desfășurat în 29 octombrie 2026, potrivit comunicatului transmis de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică.

Alături de reprezentanții Comisariatului Județean de Mediu Sibiu și ai Direcției Județene de Mediu Sibiu, membrii ATOP au analizat activitățile de prevenire, control și sancționare a accesului vehiculelor motorizate în zona Vârful Cindrel – Iezerele Cindrelului. Discuțiile au vizat în special impactul activităților de enduro și al turismului din sezonul cald asupra ariilor naturale protejate.

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Ca primă măsură, specialiștii au propus amplasarea unor panouri de informare care să indice limitele zonelor de interes național și restricțiile legale aplicabile. Participanții au subliniat și necesitatea unei colaborări mai eficiente între instituțiile cu atribuții de control și protecție a mediului.

Pentru prevenirea violenței și a bullyingului în unitățile de învățământ, demersul discutat presupune folosirea unor chestionare care să identifice formele de violență, frecvența incidentelor și motivele care împiedică victimele sau martorii să solicite ajutor.

Cercetarea va include și cadrele didactice, pentru a analiza relația profesor–elev în ambele sensuri, precum și situațiile în care abuzurile nu sunt raportate. Aceasta va fi extinsă și la nivel universitar, prin implicarea studenților și a cadrelor didactice universitare. Rezultatele vor putea fundamenta măsuri de prevenție și intervenție adaptate situației din județ.

„Un abuz ascuns pentru a proteja imaginea unei instituții nu dispare, ci riscă să se agraveze. Vrem să identificăm problemele înainte să producă urmări grave. Siguranța copiilor trebuie să fie mai importantă decât reputația oricărei instituții”, a declarat János-Ervin Iakób, președintele ATOP Sibiu.

În privința adăposturilor de protecție civilă, ATOP semnalează că schimbările din teren sunt încă limitate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a întreprins demersuri și a informat autoritățile competente despre deficiențele constatate, însă cadrul legislativ insuficient de clar îngreunează intervențiile și stabilirea responsabilităților pentru întreținerea și reabilitarea acestor spații.

Primăria Municipiului Sibiu, prin serviciile de specialitate, a început să contacteze asociațiile de proprietari și să identifice soluții pentru reabilitarea unor adăposturi. Potrivit evaluării prezentate în comunicat, aceste demersuri sunt insuficiente în raport cu amploarea problemelor.

ATOP Sibiu va iniția întâlniri de lucru pentru identificarea blocajelor, la care vor participa instituțiile competente, administrația locală și ceilalți factori implicați. Scopul este stabilirea unor soluții administrative, tehnice și legislative.

„ISU a semnalat problemele, iar administrația locală a început să facă primii pași. Dar suntem încă departe de ceea ce este necesar. Vom reuni instituțiile responsabile pentru a identifica soluții concrete. Protecția populației nu poate fi amânată până la apariția unei situații de urgență”, a subliniat János-Ervin Iakób.

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