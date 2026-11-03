Mijlocașul stânga de la Inter Sibiu, Matei Moraru a marcat în ultimele trei jocuri ale echipei sale și anunță obiective importante pentru acest sezon.

Matei Moraru (21 ani) renaște fotbalistic la Sibiu, după ce nu avut jocuri în picioare aproape un an și jumătate. În urmă cu două sezoane, a jucat în Liga 2 pentru FC U 1948, dar a suferit o accidentare gravă, care l-a ținut pe tușă.

Apoi, în sezonul trecut, el s-a antrenat cu ”U” Cluj, dar nu a debutat la Superligă, deși în iarnă a fost la un pas de a fi împrumutat la Metaloglobus, însă o problemă medicală a făcut ca mutarea să nu se realizeze.

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În vara a acestui an, Moraru a venit la Sibiu și este fericit pentru alegerea făcută. ”Mi-a fost greu la început să mă reacomodez, am pierdut mult în ultimii doi ani datorită problemelor medicale, dar acum sunt bine. E frumos la Sibiu și ca atmosferă, echipa este una bună, nu mă așteptam să fie așa fain. Eu sper să facem o treabă bună, avem echipă, am vazut și la meciurile oficiale, cred că avem valoare chiar de promovare. Acesta este obiectivul meu, sper să și reușim. Avem doar două luni de când jucăm împreună, pe viitor o să ne închegăm și mai bine” spune jucătorul Interului, care are bifate selecții la naționalele U 16, U 17 și U 19.

”Ne vom bate sus cu Corona și Mediaș”

După ce a marcat în ultimele trei jocuri oficiale ale sibienilor, mijlocașul stânga speră să continue în același ritm. ”Obiectivul meu e să marchez la fiecare meci, le-am zis asta și colegilor, dar cel mai important e să câștige echipa. Eu îmi doresc să marchez meci de meci, să văd dacă și reușesc. Sunt convins că vom prinde play-off-ul, apoi cred că ne vom bate la promovare cu Corona și Mediaș, echipe care ne-au învins în tur datorită experienței lor superioare” anunță Matei Moraru.

”Gazonul de la Municipal, pe stilul Interului”

Inter are o echipă cu jucători tehnici și rapizi, iar gazonul excelent de pe ”Municipal” le vine ca o mânușă. ”Eu sunt deja obișnuit să joc pe stadioane frumoase, cred că și pentru cei mai tineri este o mândrie să joci pe Municipal. Cred că gazonul bun de la Sibiu mă ajută, este pe stilul meu, dar și al echipei, putem combina frumos, însă când jucăm în deplasare, în mocirlă, cu minge lungă, pe noi nu ne avantajează jocul acela fizic” a mai declarat Matei Moraru.

La finalul turului din sezonul regulat al Ligii 3, Inter Sibiu este pe locul 4 în seria de Liga 3, cu 21 de puncte, la șase lungimi de liderul Corona Brașov.

Sibienii vor juca etapa viitoare tot pe ”Municipal”, vineri, de la ora 18.00, cu Tricolorul Breaza. Biletele pentru acest meci sunt deja disponibile online pe platforma Bilete.ro, la prețul de 10 lei bucata.

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