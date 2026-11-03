Uniunea Europeană intră în iarnă cu cele mai mici stocuri de gaze din 2013, avertizează Agenția Internațională a Energiei (IEA) în raportul publicat marți. La sfârșitul lui octombrie, depozitele din UE erau pline doar în proporție de 75%, sub ținta minimă de 80% stabilită la nivelul blocului comunitar.
Scenariul cel mai sumbru din simulările agenției arată că stocurile ar putea coborî sub 10% din capacitate până la sfârșitul lui martie. Asta dacă livrările de gaz lichefiat prin Strâmtoarea Ormuz rămân blocate, iar iarna e mai rece decât de obicei. Sub 30%, gazul se extrage tot mai greu din depozite, așa că un val de frig târziu ar lovi o piață deja fără rezerve. Reumplerea depozitelor în vara lui 2027 ar ține prețurile sus și anul viitor, crede IEA.
Gazul a trecut de 100 de euro pe MWh
Pe 28 octombrie, prețul de referință al gazelor pe bursa TTF de la Amsterdam a urcat până la 100,30 euro pe megawatt-oră, pentru prima dată din decembrie 2022, notează Economica.net, citând Agerpres. Potrivit IEA, blocarea Strâmtorii Ormuz a redus cu peste 60 de miliarde de metri cubi încărcăturile de gaz lichefiat din Qatar și Emiratele Arabe Unite între martie și octombrie.
România are depozitele pline aproape 90%
România stă mai bine decât media europeană. La 1 noiembrie, depozitele erau pline în proporție de 88,57%, față de 74,62% media UE și 61% în Germania, potrivit președintelui Comisiei pentru energie din Senat, Istvan-Lorant Antal. Directorul Transgaz, Ion Sterian, a spus însă pentru Antena 3 CNN că avem cu aproximativ 312 milioane de metri cubi mai puțin decât anul trecut și că, într-o iarnă geroasă, importurile ar putea deveni necesare spre finalul lui ianuarie sau în februarie. Problema e și prețul: România este deja pe primul loc în UE la scumpirea curentului și a gazelor, iar autoritățile verifică deja dacă rezervele ajung pentru o iarnă grea.
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