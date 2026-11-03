Pe scurt: Junii Sibiului, „Banatul”, „Busuiocul” și „Transilvania” se numără printre ansamblurile din programul Festivalului „Ioan Macrea”. Ambele seri încep la ora 18:00.

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” se desfășoară în 11 și 12 noiembrie 2026, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu.

Ajuns la ediția a XXVIII-a, evenimentul aduce pe scenă ansambluri profesioniste și interpreți din mai multe regiuni ale țării. Spectacolele încep în ambele seri la ora 18:00 și vor fi prezentate de realizatoarea TV Iuliana Tudor.

Potrivit comunicatului transmis de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, festivalul este organizat de instituție împreună cu Consiliul Județean Sibiu și este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

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Evenimentul îi aduce un omagiu lui Ioan Macrea, maestrul coregraf care a pus bazele unei școli de dans popular prin Junii Sibiului.

Programul reunește artiști din familia Junii Sibiului — „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Veteranii Junii Sibiului” și „Ceata Junilor” — alături de ansamblurile „Banatul” din Timișoara, „Busuiocul” din Bacău, „Ciprian Porumbescu” din Suceava și „Transilvania” din Baia Mare.

Participă, de asemenea, Secția de Folclor „Maria Tănase” a Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” și Ansamblul de Dans Folcloric „Maria Tănase” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj.

„Festivalul Național «Ioan Macrea» este o celebrare a folclorului și o întâlnire cu bogăția tradițiilor românești, reunind la Sibiu ansambluri profesioniste de prestigiu și artiști reprezentativi din întreaga țară. Ne dorim ca cele două seri de spectacol să ofere publicului emoția cântecului și a jocului popular, să pună în valoare diversitatea culturală a României și să reafirme frumusețea și vitalitatea patrimoniului nostru tradițional, pe care avem datoria să îl transmitem generațiilor viitoare”, a declarat Silvia Macrea, director al festivalului și manager al CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este finanțată de Consiliul Județean Sibiu.

Prima seară aduce pe scenă ansamblurile „Busuiocul” și „Banatul”

Spectacolul din 11 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, îi are în program pe membrii Ansamblului Folcloric „Veteranii Junii Sibiului” și ai Ansamblului Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu. Acestora li se alătură Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău.

În aceeași seară vor evolua Secția de Folclor „Maria Tănase” a Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri”, Ansamblul de Dans Folcloric „Maria Tănase” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj și Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timișoara.

Pe lista interpreților anunțați pentru prima zi se află Alex Brundean, Eduard Motan, David Crișan, Ramona Vița și Georgiana Vița.

Programul din 12 noiembrie 2026, de la ora 18:00, tot la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, include Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare și Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

În cea de-a doua seară sunt anunțați interpreții Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Andra Matei, Călin Brăteanu și Ancuța Corlățan. Programul continuă cu Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

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