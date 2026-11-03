Firmă din județul Sibiu, acuzată de clienți că le-a luat banii pentru fonduri europene: „Este escrocherie pe față”

O antreprenoare din Piatra Neamț susține că a fost păgubită cu peste 2.300 de euro de o firmă de consultanță în finanțări nerambursabile, cu legături în județul Sibiu. Deși au trecut 17 luni de la semnarea contractelor și achitarea banilor, niciun proiect nu a fost depus, iar consultanții, intrați între timp în insolvență, refuză returnarea sumelor și își continuă activitatea.

Societatea vizată este SAINT VIA SRL, devenită ulterior VIA SIBIU SRL, reprezentată la semnarea contractelor de Remus Ciocan, fost cadru universitar în Cluj-Napoca. Firma are legături cu județul Sibiu, având sediul social la Avrig, punctul de lucru declarat aflându-se în Florești, județul Cluj.

Contracte plătite și promisiuni amânate de 17 luni

La finalul lunii mai a anului trecut, Daniela Radu, care locuiește la Piatra Neamț, a luat legătură cu firma SAINT VIA SRL, ulterior redenumită în VIA SIBIU SRL, care oferă servicii de consultanță în atragerea de fonduri nerambursabile. Femeia spune că a ajuns la această firmă în urma mai multor recomandări și, deși a început colaborarea cu multă încredere, astăzi și-a pierdut speranța că proiectul ei, pentru o cabană tip A-Frame, va mai vedea lumina zilei.

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„Am găsit această firmă prin recomandări, ni s-a spus că sunt persoane serioase, că au colaborări de ani de zile. Acum refuză să ne dea banii înapoi. Noi suntem din Piatra Neamț și am apelat la ei pentru consultanță în fonduri europene pentru o căsuță A-Frame”, explică femeia.

În 26 mai 2025, Daniela Radu și partenerul său au încheiat contractele de consultanță, iar pentru acestea au fost achitate patru tranșe, însumând 2.304 euro. Deși corespondența purtată în vara anului 2025 indica primirea documentelor și a ofertelor necesare, consultantul a amânat succesiv demersurile sub pretextul așteptării ghidurilor de finanțare. În octombrie 2026, la 17 luni de la semnarea contractelor, firma a recunoscut în scris că înmatriculările societăților nu au fost finalizate și că documentația pentru fonduri nu a fost depusă niciodată, propunând doar reluarea procedurilor pe motiv că contractele sunt valabile până în 2028.

Firma e în insolvență: „Este escrocherie pe față”

Păgubită și fără nicio dovadă a vreunui demers concret efectuat de consultant, Daniela Radu a cerut să îi fie returnați banii. Între timp, aceasta a aflat că firma la care a apelat se află în insolvență.

„Am depus toate actele pe care ni le-au cerut și ne-am trezit că firma e în insolvență de anul trecut. Pur și simplu, ei nu au înregistrat niciun proiect pe numele nostru. S-a plătit suma, iar noi ne-am trezit că firma e în insolvență. Am apelat la recuperatorul de creanțe, iar el ne-a spus că firma e în insolvență, dar în funcțiune. Cum se poate așa ceva?”, spune revoltată femeia.

Antreprenoarea spune că a sesizat deja poliția și este pregătită să meargă în instanță. „Am anunțat și Poliția din Sibiu, dar dacă văd că nu merge și nu vor de voie bună, atunci plătim avocații și mergem înainte. Este escrocherie pe față. Dacă nu au făcut nimic în 17 luni, ce încredere să mai am? Vreau banii înapoi, dar ei refuză să mi-i dea. Ce mă deranjează este că firma, deși este în insolvență, încă funcționează”, spune Daniela Radu.

Pe numele societății există un dosar de insolvență, cu numărul 1906/85/2025, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, administrat de Artemis Legal Insolvency SPRL. Administratorul judiciar a confirmat, într-o corespondență cu femeia păgubită, că firma își poate continua activitatea sub supravegherea sa, timp în care clienții încearcă să își înscrie creanțele la masa credală.

Schema prin care sunt amăgiți antreprenorii români

Cazul Danielei Radu nu este însă unul singular. O investigație publicată de Recorder în vara acestui an dezvăluie că Remus Ciocan, originar din Avrig, dar stabilit în Cluj-Napoca, fost cadru didactic universitar la Universitatea Tehnică, a folosit mai multe firme, printre care Saint Via, Saint International și Camyre, pentru a încasa avansuri de la zeci de antreprenori din țară pentru consultanță în proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Recorder a adunat inclusiv mărturii de la persoane păgubite, dar și de la foste angajate în aceste firme, care au declarat că „totul era o țeapă ordinară”. Puteți citi investigația AICI.

Pe rețelele de socializare, alte zeci de persoane confirmă cele transmise de Daniela Radu către Ora de Sibiu. Acestea afirmă că au fost păgubite de firmele VIA SIBIU SRL și SAINT VIA SRL.

„Azi am luat și eu țeapă de la ei. I-am informat că luni demarez procedura pe cale legală de a recupera banii, dacă mâine nu plătesc serviciile prestate. Trebuie să îi oprim într-un fel”, a scris o persoană păgubită, în 18 septembrie 2026, pe grupul de Facebook Fonduri Europene Nerambursabile.

Firma sibiană VIA SIBIU SRL (fosta Saint Via SRL) se regăsește și pe lista neagră a companiilor care nu și-au achitat la timp obligațiile fiscale, publicată de ANAF la data de 30 iunie 2026. Societatea are a doua cea mai mare datorie din județ, respectiv 2,85 milioane de lei. De altfel, datele arată că firma se află în insolvență.

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Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere firmei VIA SIBIU SRL (fosta Saint Via SRL). Vom reveni cu răspunsul atunci când va fi furnizat.

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