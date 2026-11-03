Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a ieșit marți, 3 noiembrie, din arestul preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația și l-a plasat în arest la domiciliu pentru 19 zile, până pe 21 noiembrie inclusiv. Decizia este definitivă.
Judecătorii instanței supreme au desființat încheierea din 24 octombrie a Curții de Apel Iași și au respins propunerea de arestare preventivă făcută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, arată soluția din dosarul 1011/45/2026, citată de Mediafax. Fostul lector stătea în arestul Poliției din 24 octombrie, la scurt timp după ce fusese reținut de procurori.
Nu are voie să ia legătura cu studentele
Cât timp este în arest la domiciliu, Toader nu poate părăsi locuința fără permisiunea organului judiciar și trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat. Nu are voie să comunice cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar. Dacă încalcă aceste obligații cu rea-credință, poate ajunge din nou în arest preventiv.
Procurorii îl cercetează pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Potrivit referatului, ar fi profitat de teama studentelor că nu vor promova examenul la materia pe care o preda. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat că nu va mai preda până la finalul dosarului, indiferent de măsurile dispuse de instanță. Până la o hotărâre definitivă, Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Tudorel Toader a asistat la ședința de la instanța supremă. La ieșire, s-a limitat să spună că „justiția nu se face la televizor”, relatează Gândul.
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