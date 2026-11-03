Retailerul de electronice și electrocasnice Flanco va fi preluat integral de Kotsovolos, lanțul grecesc de magazine deținut de grupul energetic PPC. Acordul a fost semnat cu acționarii Flanco, Iulian Stanciu (98%) și Dragoș Sîrbu (2%), iar tranzacția pornește de la o evaluare a companiei de 35 de milioane de euro, anunță PPC într-un comunicat transmis marți.

Flanco are 150 de magazine în peste 100 de orașe, aproape 60.000 de metri pătrați de spațiu de vânzare, un depozit logistic de 37.500 de metri pătrați și peste 1.200 de angajați. Are o cifră de afaceri anuală de 269 de milioane de euro, iar magazinele primesc peste 14 milioane de vizite pe an. Potrivit PPC, rețeaua acoperă peste 55% din gospodăriile din țară.

Cine e Kotsovolos

Kotsovolos este unul dintre cei mai mari retaileri de electronice din Grecia și aparține în totalitate PPC, grupul care a preluat activitățile Enel din România și care se prezintă drept principalul furnizor de energie din Grecia și din România.

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Planul grecilor e să copieze aici ce au făcut acasă. Prin magazinele Flanco ar urma să fie vândute și instalate produsele PPC România: panouri fotovoltaice pentru case, pompe de căldură și stații de încărcare pentru mașini electrice. Flanco va continua să se extindă, spune comunicatul, iar cele două companii vor face achiziții comune și vor vinde pachete care combină electrocasnicele cu contractele de energie.

Piața de electronice și electrocasnice din România e estimată la 3,6 miliarde de euro, iar aproximativ 70% din vânzări se fac încă în magazine, nu online. CEO-ul Kotsovolos, Christos Karagiannakis, vorbește despre „o piață cu perspective uriașe” și despre consumatori „pasionați de tehnologie”.

Kotsovolos plătește din bani proprii, fără credite. Tranzacția mai are nevoie de aprobările autorităților de reglementare și ar urma să se încheie până la sfârșitul anului 2026. Achiziția face parte din planul strategic al PPC pentru perioada 2026–2030.

Magazinele Flanco din județul Sibiu

Pe lista publicată pe flanco.ro apar două magazine în zona Sibiului: unul în Prima Shopping Center, pe Calea Surii Mari, și unul în complexul Carrefour de pe Șoseaua Sibiului. Rețeaua mai are un magazin la Mediaș, tot pe Șoseaua Sibiului.

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