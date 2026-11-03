Grupul german Schaeffler, furnizor de componente pentru industria auto și industrială, a anunțat marți, 3 noiembrie 2026, un nou program de restructurare: 3.460 de posturi vor fi eliminate în Europa, iar cinci locații vor fi închise. Patru sunt în Germania, a cincea în Belgia.

Potrivit comunicatului oficial al companiei, reducerile vor atinge 16 locații din regiunea Europa. Aproximativ jumătate dintre posturile vizate sunt în producție, 30% în cercetare-dezvoltare, iar restul în alte departamente.

Dortmund, Morbach, Berlin, Schwalbach și Herstal

Pe lista închiderilor se află fabrica din Dortmund, cu 430 de angajați, și cea din Morbach, cu 160. Ambele produc componente pentru motoarele cu combustie internă. Activitatea de la Berlin, unde lucrează circa 270 de oameni, urmează să fie oprită, iar locația din Schwalbach va fi închisă. O mare parte dintre cei aproximativ 385 de angajați de acolo ar urma să fie mutați la Frankfurt, însă circa 190 de posturi dispar.

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În Belgia se închide unitatea de producție din Herstal, care are în jur de 15 angajați. Ajustări de capacitate sunt anunțate și în Franța (Haguenau, Toulouse) și Slovacia (Skalica, Kysuce), plus în mai multe orașe germane, între care Herzogenaurach, Schweinfurt, Erlangen și Regensburg.

Numai în Germania, Schaeffler va renunța la aproximativ 2.660 de posturi până în 2028, adică în jur de 9% din cei 31.957 de angajați pe care grupul îi avea acolo la 30 septembrie. Socotind și programele anterioare și cele 1.800 de acorduri de pensionare parțială deja semnate, procentul urcă la aproximativ 18%.

Compania explică decizia prin cererea slabă pentru mașinile cu motor termic, ritmul mai lent decât se aștepta al trecerii la electric, concurența tot mai dură și costurile ridicate cu personalul din Germania. Grupul estimează economii de circa 300 de milioane de euro pe an începând din 2030 și cheltuieli unice de aproximativ 480 de milioane de euro. Măsurile ar urma să fie puse în practică mai ales în 2027 și 2028. Pe lângă concedieri, Schaeffler pregătește și o reducere temporară și voluntară a salariilor, începând cu board-ul.

Nu este primul val de acest fel. Programul anunțat acum vine după restructurarea lansată în noiembrie 2024, când grupul care preluase și locația din Sibiu anunța aproape 5.000 de disponibilizări.

Locația din Sibiu, fostă Vitesco

Comunicatul nu menționează România. Nu a fost precizat dacă vreuna dintre locațiile din țară va fi afectată de noul program.

Schaeffler este prezent în România din 2002 și operează în patru locații: Brașov, Timișoara, Iași și Sibiu, cu patru fabrici și patru centre de cercetare-dezvoltare. Pe site-ul Schaeffler România, compania vorbește de aproximativ 7.500 de angajați în țară, iar Agerpres a relatat că sunt peste 8.000. Sediul central este la Cristian, în județul Brașov.

La Sibiu, pe strada Lyon, grupul are o locație axată pe cercetare și dezvoltare, preluată odată cu integrarea Vitesco Technologies, de la 1 octombrie 2024. Potrivit unui comunicat Schaeffler România din octombrie, aici lucrează aproximativ 238 de oameni. Clădirea a trecut recent prin rebranding, iar laboratorul de la Sibiu se ocupă de analiza defectelor și calificarea materialelor.

Industria de componente auto din Ardeal a mai trecut prin reduceri în ultimii ani, cum a fost cazul unei fabrici din zonă care a concediat peste 800 de angajați. Schaeffler spune că detaliile pentru fiecare locație vor fi prezentate angajaților în ședințe interne.

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