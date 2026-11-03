Pe scurt: Autoturismul găsit de polițiști pe direcția Sibiu–Brașov era radiat din circulație. Un tânăr de 28 de ani a reclamat că mașina i-ar fi fost luată din fața porții.

Șoferul în vârstă de 33 de ani din Avrig, cercetat pentru furt în scop de folosință și infracțiuni la regimul rutier, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Avrig luni, 2 noiembrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.

Bărbatul fusese reținut pentru 24 de ore duminică, 1 noiembrie 2026, și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

În aceeași zi, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au observat un autoturism avariat în rigola de pe DN 1, în partea dreaptă a drumului, pe direcția Sibiu–Brașov. În urma verificărilor, au stabilit că mașina era radiată din circulație.

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Din cercetări și din probele administrate a reieșit că autoturismul ar fi fost condus de bărbatul de 33 de ani. Acesta nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, au precizat polițiștii.

Totodată, un tânăr de 28 de ani s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Avrig și a depus o plângere scrisă. El a sesizat că mașina i-ar fi fost sustrasă din fața porții locuinței.

Polițiștii din Avrig continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig. Dosarul vizează infracțiunile de furt în scop de folosință, punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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