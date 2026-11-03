Pe scurt: Anchetele din operațiunea „Jupiter 6” vizează fapte de la evaziune fiscală și corupție până la infracțiuni silvice. Anchetatorii caută și bunurile care pot fi indisponibilizate pentru recuperarea pagubelor.

Polițiștii, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, au descins marți dimineață, 3 noiembrie 2026, la peste 300 de adrese din București și din mai multe județe.

În a doua zi a operațiunii „Jupiter 6” sunt puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară, potrivit Mediafax.

Acțiunea națională a început luni, 2 noiembrie 2026. Pentru marți, Poliția Română a anunțat 67 de acțiuni operative, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

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Anchetele vizează infracțiuni economice, fapte de corupție și infracțiuni silvice

Potrivit Poliției Române, investigațiile privesc evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, furtul calificat, cămătăria, șantajul și tâlhăria. Sunt cercetate, de asemenea, fapte de fals și uz de fals, contrafacere, abuz în serviciu și corupție.

Dosarele vizează și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, traficul de substanțe toxice, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul silvic, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și infracțiunile la regimul deșeurilor, a precizat Poliția Română.

Anchetatorii au cuantificat prejudicii de peste 46.972.256 de lei și 289.417,50 dolari SUA. Acestor sume li se adaugă alte pagube care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.

În cadrul acțiunilor sunt puse în executare și mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie audiate.

Anchetatorii urmăresc bunurile pentru recuperarea prejudiciilor

Unul dintre obiectivele operațiunii este identificarea bunurilor și valorilor obținute prin săvârșirea infracțiunilor, a transmis Poliția Română. Anchetatorii urmăresc indisponibilizarea bunurilor și instituirea măsurilor asigurătorii, pentru recuperarea produsului infracțional și repararea pagubelor.

Acțiunile au ca scop documentarea faptelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere penală. Polițiștii și procurorii urmăresc totodată destructurarea mecanismelor prin care sunt comise infracțiunile.

Poliția Română a precizat că operațiunea urmărește protejarea patrimoniului public și privat, a integrității circuitului economic, a siguranței persoanelor și a ordinii publice, precum și apărarea mediului și a resurselor naturale.

Luni, 2 noiembrie 2026, în prima zi a operațiunii „Jupiter 6”, au fost puse în aplicare 202 mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, în București și în mai multe județe ale țării, în dosare care vizează mai multe infracțiuni.

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