KFC Șelimbăr, reclamat la DSV după ce a servit un burger cu carne crudă unui client. Manager: ”Așa și?” / foto

Un sibian susține că a primit un burger în care carnea de pui era crudă, de culoare roșiatică și avea un gust neplăcut, la KFC Drive-Thru din Șelimbăr. Bărbatul spune că nu este primul incident de acest fel pe care îl reclamă. Sesizarea a ajuns la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu, care urmează să efectueze verificări.

Incidentul ar fi avut loc în 1 noiembrie, în jurul orei 17:40. Potrivit reclamației, sibianul a cumpărat un meniu de la unitatea KFC Drive-Thru din Șelimbăr, însă, după ce a început să mănânce burgerul, a observat un gust ciudat.

„Am achiziționat un meniu, dintre care un burger care mi-a fost servit rece și cu un aspect dezgustător. Ulterior am observat că are în interior carne crudă, de culoare roșie, extrem de greu de mestecat și cu gust putred. (…) Am încercat să mănânc cât am putut, până când am realizat că are un gust foarte putrid”, a relatat bărbatul.

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Acesta susține că, în urmă cu aproximativ o lună, ar fi suferit o toxiinfecție alimentară severă după ce a consumat produse de la aceeași locație. De această dată, a decis să îi semnaleze problema managerului de tură.

Reacția pe care ar fi primit-o l-a nemulțumit și mai mult. „Când am mers să îi expun problema managerului de tură despre această carne crudă, reacția lui a fost complet sfidătoare: «Așa și?»”, a reclamat sibianul.

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KFC: „Luăm în permanență măsuri de verificare”

Contactată în urma reclamației, compania KFC i-a transmis bărbatului că produsele sunt preparate proaspăt în fiecare zi și că sunt efectuate verificări permanente pentru menținerea calității acestora.

Ca formă de compensare, reprezentanții companiei i-au propus refacerea gratuită a comenzii la următoarea vizită.

„Te asigurăm că ținem foarte mult la calitatea produselor noastre, acestea fiind proaspăt preparate în fiecare zi, în bucătăriile KFC, și luăm în permanență măsuri de verificare, astfel încât acestea să fie găsite și păstrate în condiții optime. Pentru că ne dorim să revii cu încredere în restaurantele noastre, la următoarea ta vizită la KFC facem cinste cu refacerea comenzii, din partea casei”, i-au transmis reprezentanții companiei.

Sibianul a refuzat oferta și a criticat răspunsul primit, pe care l-a considerat unul standard, fără să trateze gravitatea situației reclamate.

„Nu doresc nicio refacere a comenzii și nu accept nicio masă gratuită. Să oferiți un pui drept scuză pentru servirea de carne crudă și pentru comportamentul sfidător al managerului de la KFC Drive-Thru Șelimbăr («Așa și?») este de-a dreptul penibil”, a transmis acesta.

Bărbatul susține că a trimis companiei fotografii cu produsul, bonul fiscal și detaliile incidentului. De asemenea, a cerut verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere și a modului în care a fost pregătită comanda.

KFC i-a cerut contul IBAN pentru restituirea banilor

Ulterior, reprezentanții KFC i-au solicitat clientului contul IBAN pentru a-i restitui contravaloarea produselor. Și de această dată, bărbatul a refuzat, spunând că nu urmărește obținerea unei compensații financiare, ci verificarea incidentului și luarea unor măsuri.

Într-un mesaj transmis în legătură cu incidentul, sibianul a precizat că refuzul compensațiilor a fost motivat de dorința ca situația să fie investigată atât de autorități, cât și la nivelul companiei. „Problema va fi soluționată prin controalele oficiale ale autorităților competente, către care a fost redirecționat dosarul”, a transmis acesta.

Acesta susține că a sesizat DSVSA Sibiu, ANPC și DSP și că a escaladat reclamația inclusiv către conducerea executivă a companiei.

DSVSA Sibiu face veirifcări

Bărbatul a transmis sesizarea către autorități și a solicitat verificarea condițiilor în care sunt preparate și servite produsele în restaurantul din Șelimbăr.

Reprezentanții DSVSA Sibiu confirmă că petiția a fost redirecționată către structura responsabilă de efectuarea controalelor. „Petiția a fost redirecționată către compartiment și către structura care se ocupă de control”, a declarat Flavius Octavian Flucuș, director executiv adjunct al DSVSA Sibiu.

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