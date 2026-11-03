Președintele Nicușor Dan a promulgat marți, 3 noiembrie, legea care schimbă mai multe reguli din Codul rutier pentru motocicliști, mopediști și bicicliști. Potrivit fișei proiectului de pe site-ul Camerei Deputaților, decretul are numărul 830/2026, iar actul normativ a devenit Legea nr. 207/2026.

Proiectul a fost adoptat definitiv de Camera Deputaților pe 7 octombrie, cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Am scris atunci despre regulile votate în Parlament. Promulgarea a fost anunțată și de Mediafax.

Printre mașini la semafor, cu cel mult 20 km/h

Bicicliștii, motocicliștii fără ataș și conducătorii de mopede vor putea înainta pe lângă coloanele oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerea la nivel cu calea ferată. Manevra e permisă doar dacă există spațiu lateral suficient, dacă ceilalți participanți la trafic nu sunt stânjeniți și dacă viteza nu trece de 20 km/h.

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Motocicletele și mopedele vor putea folosi și banda rezervată transportului în comun, dar numai în condițiile stabilite de administratorul drumului. Nu orice bandă de autobuz devine, așadar, automat accesibilă. Trecerea unei motociclete pe lângă un vehicul care merge în același sens nu mai este considerată depășire, atât timp cât marcajul benzii nu este încălcat.

Ce va trebui să amenajeze Sibiul

Legea modifică articolul 128 din Codul rutier, cel care stabilește obligațiile autorităților care administrează drumurile publice. Acestea trebuie să ia măsuri pentru amenajarea de locuri dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice cu minimum 6 locuri auto și de spații de siguranță pentru motociclete și mopede în zonele cu trafic intens. Amenajările se fac conform standardelor tehnice și cu avizul poliției rutiere. Pe străzile și în parcările publice pe care le administrează, obligația revine Primăriei Sibiu.

Spațiul de siguranță este definit în lege ca o zonă marcată pe toată lățimea părții carosabile, lungă de 3 metri, aflată înaintea liniei de oprire la intersecțiile cu semafor și la trecerile la nivel cu bariere sau semibariere.

Textul nu are un termen propriu de intrare în vigoare, așa că legea va produce efecte la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial. De la intrarea în vigoare, Guvernul are 60 de zile pentru a actualiza regulamentul de aplicare a Codului rutier. Noua lege mai precizează că purtarea căștii înseamnă o cască omologată pentru categoria vehiculului, fixată corect pe cap.

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