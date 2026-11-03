Președintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns marți, într-un videoclip înregistrat în limba germană, Alicei Weidel, co-președinta partidului german de extremă dreapta AfD. Weidel scrisese săptămâna trecută că migranții din România „jefuiesc” sistemul social al Germaniei. Fritz, el însuși născut în Germania, îi cere la final să-și ceară scuze.

Mesajul liderei AfD a apărut pe contul ei de X pe 28 octombrie: „Kindergeld, Grundsicherung, medizinische Versorgung: Immer mehr Migranten aus Rumänien plündern unser Sozialsystem. Allein in Magdeburg haben sich die Ausgaben auf 3 Millionen Euro im Jahr verzwanzigfacht. Nur mit der AfD gibt es eine Migrationswende!” În traducere: „Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de douăzeci de ori, la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD există o schimbare de direcție în politica de migrație!” Postarea însoțea un reportaj despre migranții români din orașe germane precum Magdeburg, Halle și Hagen, potrivit Digi24.

„Cine pe cine exploatează aici, dragă doamnă Weidel?”

Fritz își începe replica vorbind despre propria biografie: „Eu sunt german, am emigrat în România acum 7 ani, deci sunt, ca să zic așa, un român cu background de migrant, iar oamenii din Timișoara m-au ales de două ori primarul lor.” Apoi trece la cifre și meserii. „În Germania, sute de mii de românce și români muncesc absolut normal, cu asigurări sociale, plătesc taxe și contribuții, deci exact în sistemul pe care, chipurile, îl jefuiesc. Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, și cine credeți că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român”, spune el, potrivit versiunii în limba română a mesajului, publicate de G4Media.

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Cifra din Magdeburg o întoarce împotriva Alicei Weidel: „Păi acolo trăiesc și de douăzeci de ori mai mulți români decât acum zece ani, iar marea majoritate dintre ei muncesc.” Fritz recunoaște că există abuzuri, dar spune că AfD vrea avantajele liberei circulații din UE fără „un preț de solidaritate”. „Și asta, dragă doamnă Weidel, e definiția parazitismului”, adaugă el. Cea mai dură frază vizează muncitorii români din industria cărnii: „Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteți mânca duminica un șnițel ieftin, are mai multă decență decât dumneavoastră.”

Liderul USR amintește și de scutul antirachetă de la Deveselu, cu care, spune el, România apără flancul estic al NATO: „Și astfel noi, pe care ne acuzați de jaf, vă apărăm aici și fundul. Cu plăcere!” Încheierea e scurtă: „Azi e o zi bună să vă cereți scuze, doamnă Weidel.” Comunitatea românească din Germania numără, potrivit estimărilor neoficiale citate de Mediafax, aproximativ 900.000 de oameni.

Videoclipul a fost publicat pe contul de X al lui Fritz, cu un mesaj adresat și AUR: „Mesajul e și pentru așa-zișii suveraniști de la AUR: ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați…” În clip, el le reproșează partidelor suveraniste din România: „Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceți din gură.”

Dominic Fritz nu mai exercită în prezent funcția de primar al Timișoarei. Prefectul județului Timiș a emis un ordin privind constatarea încetării de drept a mandatului său, pe care Fritz îl contestă în instanță.

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