Pe scurt: Clădirea cu o istorie de aproape 170 de ani trece prin intervenții la structura de rezistență, saloane și instalații.

Lucrările de reabilitare, consolidare și modernizare continuă la pavilionul „Medicale” al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, potrivit unei postări publicate de Consiliul Județean Sibiu.

Investiția, de peste 84 de milioane de lei, este finanțată de Ministerul Dezvoltării și de administrația județeană.

Intervențiile vizează consolidarea structurii de rezistență, modernizarea saloanelor și a spațiilor medicale, precum și refacerea instalațiilor. Clădirea va fi adaptată la standardele actuale de siguranță și funcționalitate.

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Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre proiectul de reabilitare a clădirii „Medicalelor”, prezentat atunci ca o investiție de 84,5 milioane de lei. La acel moment era menționată și posibilitatea relocării temporare a secțiilor Medicală 1 și 2.

Pavilionul are o istorie de aproape 170 de ani. Potrivit administrației județene, la finalizarea lucrărilor, pacienții și personalul medical vor beneficia de condiții mai bune în clădire.

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