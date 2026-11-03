Pe scurt:
Clădirea cu o istorie de aproape 170 de ani trece prin intervenții la structura de rezistență, saloane și instalații.
Lucrările de reabilitare, consolidare și modernizare continuă la pavilionul „Medicale” al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, potrivit unei postări publicate de Consiliul Județean Sibiu.
Investiția, de peste 84 de milioane de lei, este finanțată de Ministerul Dezvoltării și de administrația județeană.
Intervențiile vizează consolidarea structurii de rezistență, modernizarea saloanelor și a spațiilor medicale, precum și refacerea instalațiilor. Clădirea va fi adaptată la standardele actuale de siguranță și funcționalitate.
Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre proiectul de reabilitare a clădirii „Medicalelor”, prezentat atunci ca o investiție de 84,5 milioane de lei. La acel moment era menționată și posibilitatea relocării temporare a secțiilor Medicală 1 și 2.
Pavilionul are o istorie de aproape 170 de ani. Potrivit administrației județene, la finalizarea lucrărilor, pacienții și personalul medical vor beneficia de condiții mai bune în clădire.
Comentarii
Ultima oră
- Lucrările la Pavilionul „Medicale” din Sibiu continuă: structură consolidată, saloane modernizate și instalații refăcute / foto acum 3 minute
- Alocațiile și indemnizațiile copiilor intră în conturi vineri, 6 noiembrie acum 15 minute
- A ieșit cu mașina prin Sibiu deși nu avea voie să conducă: polițiștii i-au făcut dosar penal acum 45 de minute
- Hoțul care s-a răsturnat cu mașina pe DN1, lângă Sibiu, arestat preventiv acum 56 de minute
- Medieșean prins beat la volan: abia a ieșit din mașină acum o oră