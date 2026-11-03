Pe scurt: Controlul făcut de polițiștii din Axente Sever s-a încheiat cu transportarea șoferului la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Un bărbat de 39 de ani, din Mediaș, a fost depistat sub influența alcoolului în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 14B, potrivit IPJ Sibiu.

Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit autoutilitara pentru control luni, 2 noiembrie 2026, în jurul orei 16:40.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar aparatul a indicat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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În urma rezultatului, bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre un alt șofer depistat băut la volan în Mediaș, în cazul căruia testarea a indicat 0,66 mg/l alcool în aerul expirat.

În cazul șoferului oprit pe DN 14B, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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