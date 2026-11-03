Un șofer în vârstă de 57 de ani, din Mediaș, a fost rănit marți dimineață, 3 noiembrie, într-un accident produs pe DN 14B, în localitatea Lunca din județul Alba.
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați prin 112, în jurul orei 09:56, cu privire la producerea accidentului.
Din primele verificări, bărbatul conducea un autoturism din direcția Micăsasa spre Lunca, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra mașinii. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.
Șoferul a suferit răni ușoare și a fost transportat la Spitalul Municipal Blaj pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
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