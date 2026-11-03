Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 3 noiembrie, că zonele critice din spitale primesc încă 230 de milioane de lei. Din bani, 130 de milioane merg către Unitățile de Primiri Urgențe (UPU), iar 100 de milioane către Acțiunile Prioritare, programele naționale prin care ministerul plătește direct tratamentul pacienților în stare gravă.

Din suma pentru Acțiunile Prioritare, 60 de milioane de lei ajung la secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), 10 milioane la programul pentru pacienții cu accident vascular cerebral (AVC) și 9 milioane la cel pentru infarctul miocardic acut, potrivit comunicatului Ministerului Sănătății. Pentru restul de 21 de milioane, anunțul nu dă o destinație precisă.

Peste cele 150 de milioane date acum două săptămâni

Cele 130 de milioane pentru UPU se adaugă celor 150 de milioane de lei alocate în urmă cu două săptămâni. Ministerul spune că banii vor acoperi materialele sanitare și medicamentele pentru urgențe și pentru pacienții critici. Într-o postare pe Facebook, citată de Mediafax, Rogobete a scris că situația de criză din UPU „va fi deblocată” prin această suplimentare.

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Ministrul susține că abia acum se ajunge la sumele cerute de minister la începutul anului. Acestea „au fost reduse din cauza lipsei de viziune și de înțelegere a sistemului de sănătate de către fosta conducere a Guvernului”, a scris el.

Nici comunicatul, nici postarea nu împart banii pe spitale, așa că nu se știe încă cât ajunge la UPU din Sibiu. La prima tranșă, de 150 de milioane, urgențele din Sibiu au intrat în program, alături de cele din restul țării.

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