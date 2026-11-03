Pe scurt: Un avion LOT cu 181 de persoane și o aeronavă Ryanair cu 114 pasageri se numără printre zborurile afectate. Nu era stabilit dacă cele patru alerte aveau legătură între ele.

Patru presupuse amenințări cu bombă au vizat marți, 3 noiembrie 2026, zboruri din Londra, Copenhaga, Manchester și Israel, determinând aterizări și verificări de securitate. Mai multe aeronave au fost blocate la sol ca măsură de precauție, potrivit Mediafax.

Un avion al companiei poloneze LOT, plecat de pe aeroportul londonez Heathrow cu 181 de persoane la bord, a fost forțat să aterizeze de urgență pe aeroportul Varșovia-Modlin. Serviciile de securitate verificau amenințarea, iar aeroportul a fost închis temporar, conform informațiilor publicate de The Independent.

O a doua alertă a fost raportată la bordul unui zbor SAS de la Copenhaga la Varșovia. Aeronava a fost forțată să aterizeze pe aeroportul Chopin, unde a fost supusă verificărilor. Compania a precizat ulterior că avionul a aterizat în siguranță la Varșovia, iar pasagerii au coborât.

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A treia amenințare a vizat un avion Ryanair care transporta 114 pasageri din Manchester și care a aterizat în Murcia, în sudul Spaniei. O a patra alertă a determinat ulterior un zbor din Israel să aterizeze în Sofia, Bulgaria.

Aeroportul Modlin a fost închis, iar Chopin a rămas deschis

La momentul relatării, nu era stabilit dacă cele patru amenințări aveau legătură între ele. Aeroportul Varșovia-Chopin a rămas deschis marți, 3 noiembrie 2026, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Adam Szabłowski, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Modlin din Varșovia, a declarat pentru presa din Polonia că „un avion din Londra a aterizat pe Aeroportul Modlin la ora 10:01, cu 181 de persoane la bord. Aeroportul a fost închis. Așteptăm experți în dezamorsarea bombelor”.

Într-un comunicat, aeroportul a precizat că aeronava a fost direcționată după aterizare către o zonă desemnată. Avionul urma să rămână acolo până la verificările autorităților, inclusiv ale echipelor de dezamorsare a bombelor.

Cele patru incidente au survenit după ce luni, 2 noiembrie 2026, un zbor WizzAir de la Londra Luton către Sofia, Bulgaria, a fost deviat către Budapesta în urma unei presupuse amenințări cu bombă în timpul zborului. În acel caz, alarma s-a dovedit falsă.

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