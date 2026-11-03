Pensionară din Germania și câinele ei, atacați de câțiva dulăi la Bâlea Lac: „I-a scuturat capul atât de violent”. Turista caută martori / foto

O vacanță pe Transfăgărășan s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o pensionară din Germania, al cărei câine a fost la un pas de moarte după ce a fost atacat violent de trei dulăi mari lăsați liberi, la Bâlea Lac. Incidentul, petrecut pe 25 septembrie 2026, a ajuns inclusiv în atenția presei germane, după ce proprietara a depus plângeri oficiale și a lansat un apel public pentru identificarea martorilor.

La finalul lunii septembrie, în jurul orelor prânzului, Burschi, un câine senior de aproape 6 kg ținut în lesă de stăpâna sa, Ute Sammet, a fost atacat de un câine mare fără zgardă, iar ulterior și de alți doi dulăi din zonă, la ieșirea din telecabina de la Bâlea Lac. Femeia a fost rănită la mână în timp ce încerca să își salveze animalul de companie, în timp ce câinele a suferit rupturi musculare severe, fiind operat de urgență la Spitalul Veterinar Transilvania din Sibiu. Cu cheltuieli medicale ce ajung la aproape 5.000 de euro, turista germană a sesizat Poliția, Consiliul Județean, Primăria Cârțișoara și Parchetul din Sibiu, solicitând martorilor să îi pună la dispoziție imagini video.

Câine atacat la Bâlea Lac: „L-a scuturat cu o violență extremă”

Ute Sammet, o pensionară din localitatea germană Welzheim, își împlinea un vis de o viață: o călătorie pe celebra șosea Transfăgărășan alături de partener și de companionul ei credincios, Burschi, un câine de talie mică și în vârstă.

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Fiindcă voiau să ajungă la Bâlea Lac, au decis să ia telecabina, doar că, imediat ce au coborât, un câine de talie mare, de culoare maro deschis cu alb, fără zgardă și asemănător rasei Kangal, s-a aruncat asupra lui Burschi. „Burschi era ținut în lesă și nu a avut nicio posibilitate de a evita atacul. Câinele mare l-a atacat brusc și cu o violență extremă. La scurt timp, au apărut încă doi câini alb-negru, care s-au alăturat atacului. Există suspiciunea că acești câini ar putea fi din rasa Kangal. Burschi a fost grav rănit”, a povestit femeia.

Într-un final, turiștii și câinele lor au reușit să se adăpostească în stația telecabinei, coborând ulterior la mașină. De acolo, au mers direct în Sibiu, la cea mai apropiată clinică veterinară, întrucât Burschi avea răni extrem de grave.

Intervenție chirurgicală de urgență la Sibiu

Aflat în stare de șoc, letargic și cu plăgi abdominale și inghinale sângerânde, Burschi a fost internat la Spitalul Veterinar Transilvania din Sibiu. Examinările au relevat un emfizem subcutanat, hematocrit scăzut și o creștere a nivelului de creatinină.

Chirurgii veterinari au intervenit sub anestezie generală, constatând leziuni severe cu rupturi musculare profunde și sfâșierea țesuturilor moi. După curățarea amănunțită, reconstrucția straturilor tisulare și montarea unui dren, starea câinelui s-a stabilizat în primele zile de spitalizare. După ce a reînvățat să meargă, Burschi a fost externat cu medicație antibiotică și analgezică pentru a fi transportat spre Germania.

„După tratamente veterinare intensive și o perioadă lungă de îngrijorare, există acum speranță: Burschi se recuperează treptat. Cu toate acestea, urmările atacului sunt încă departe de a fi depășite”, spune stăpâna câinelui.

Plângere inclusiv la Parchet: „E innaceptabil”

Ute Sammet acuză lipsa de reacție și de asumare a autorităților locale. Turista germană spune că prezența unor astfel de animale agresive într-o destinație turistică reprezintă un real pericol pentru vizitatori, familii cu copii și alte animale de companie: „Sunt profund șocată de faptul că într-o zonă turistică foarte frecventată se pot afla câini liberi, care pun în pericol oamenii și animalele de companie ținute în lesă. Nu este acceptabil ca o vizită într-o destinație turistică atât de populară să se transforme într-o asemenea tragedie”.

Pentru clarificarea împrejurărilor și tragerea la răspundere a celor vinovați, turista a depus sesizări oficiale la Poliția Județeană Sibiu, Primăria Cârțișoara, Consiliul Județean Sibiu și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Cazul, relatat în presa germană

Cazul a strâns un val de empatie în Germania, fiind mediatizat pe larg în ediția din 2 noiembrie 2026 a publicației regionale Welzheimer Zeitung. Articolul prezintă circumstanțele incidentului, rănile grave ale lui Burschi, căutarea persoanelor responsabile și dorința stăpânei de a preveni alte atacuri.

Strângere de fonduri pentru Burschi

Deoarece cheltuielile medicale, respectiv intervenția și spitalizarea de 800 de euro de la Sibiu, urmate de tratamentele de recuperare din Germania, au ajuns la aproximativ 5.000 de euro, sumă insuportabilă pentru pensia sa mică, Ute Sammet a inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe.

Femeia spune că orice donație este de mare ajutor pentru asigurarea tratamentului lui Burschi: https://www.gofundme.com/f/er-kampft-um-sein-leben-bitte-helft-dem-kleinen-burschi.

Apel la martori

Stăpâna câinelui face, de asemenea, un apel urgent către toți turiștii care s-au aflat la Bâlea Lac în data de 25 septembrie 2026, în jurul orei 11:55, solicitând fotografii, înregistrări video, chiar și scurte sau în care câinii apar doar în fundal, ori informații despre identitatea câinilor și a eventualilor stăpâni.

Persoană de contact: Ute Sammet. E-mail: ute.sammet@email.de

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