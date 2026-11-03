Cinci arme neletale de tir sportiv și 2.250 de alice au fost descoperite marți, 3 noiembrie, în urma unor percheziții domiciliare efectuate în municipiul Sibiu și în localitatea Șura Mare, în cadrul operațiunii JUPITER.

În perioada 2025–2026, patru bărbați, cu vârste între 45 și 64 de ani, din municipiul Sibiu și localitatea Șura Mare, ar fi deținut, fără drept, arme neletale de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm. Totodată, aceștia ar fi achiziționat, prin intermediul unei platforme online, proiectile (alice) specifice acestor categorii de arme, de calibre diferite.

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▶ Vezi pagina acestui video: Percheziții în Sibiu și Șura Mare. Polițiștii au găsit cinci arme și mii de alice — VIDEO

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu și localitatea Șura Mare, în cadrul unor dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat 5 arme neletale de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, deținute fără drept, precum și 2.250 de alice de calibrele 4,5 mm și 5,5 mm, aferente armelor, toate acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.”

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Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, precizează IPJ Sibiu.

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