Polițiștii au făcut, marți, 3 noiembrie, trei percheziții domiciliare în municipiile Sibiu și București, într-un dosar penal privind reținerea și neplata unor impozite și contribuții. Prejudiciul estimat se ridică la 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.

În fapt, în perioada martie 2022 – ianuarie 2025, un bărbat, de 45 de ani, și soția sa, de 44 de ani, ambii din municipiul Sibiu, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi reținut și nu ar fi plătit la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la împlinirea termenului de scadență prevăzut de lege, 369.692 de lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 369.692 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și cu sprijinul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Sibiu și București, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de reținere și neplată, în termen de cel mult 60 de zile de la data scadenței prevăzute de lege, a impozitelor și contribuțiilor”, a transmis IPJ Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

După acumularea unor datorii substanțiale, bărbatul și femeia ar fi recurs la metoda cunoscută sub denumirea de „fabrica de firme”, prin care ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății comerciale către terțe persoane din municipiul București.

Prin această operațiune, cei doi ar fi urmărit îngreunarea recuperării prejudiciului și sustragerea de la răspunderea penală.

Polițiștii au pus în executare și două mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

În vederea recuperării prejudiciului, a fost instituit sechestru asigurător asupra unui imobil și a două autoturisme.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, medii de stocare a datelor informatice utile cauzei și două telefoane mobile, acestea urmând să fie folosite pentru continuarea cercetărilor și administrarea probatoriului.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comentarii