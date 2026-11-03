Peste 18.000 de sibieni locuiesc în localități fără nicio farmacie: în 13 comune oamenii trebuie să meargă în alte localități după medicamente

Peste 18.000 de locuitori din județul Sibiu trăiesc în comune în care nu există nicio farmacie și nicio oficină farmaceutică autorizată. Este concluzia unui studiu publicat la începutul lunii noiembrie, pe baza datelor Ministerului Sănătății. În total, 13 comune sibiene figurează pe lista localităților fără unități farmaceutice, iar peste 3.100 dintre locuitorii acestora au cel puțin 65 de ani. În unele cazuri, oamenii trebuie să se deplaseze în alte localități, aflate la peste zece kilometri distanță în linie dreaptă, pentru a ajunge la cea mai apropiată farmacie.

Accesul la medicamente rămâne o problemă pentru locuitorii mai multor comune din județul Sibiu. Un studiu publicat de HartaFarmacii.ro, pe baza registrului Ministerului Sănătății din 22 octombrie 2026 și a datelor Institutului Național de Statistică, arată că 13 comune sibiene nu au nicio farmacie sau oficină farmaceutică autorizată.

Potrivit datelor analizate, în aceste comune locuiesc 18.341 de persoane, dintre care 3.177 au vârsta de cel puțin 65 de ani. Astfel, aproximativ unul din șase locuitori din comunele respective este vârstnic.

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Pentru acești oameni, procurarea medicamentelor presupune deplasarea într-o altă localitate, situație care poate fi deosebit de dificilă pentru persoanele în vârstă, cele cu probleme de mobilitate sau cele care nu dispun de un mijloc de transport.

Care sunt cele 13 comune din județul Sibiu fără farmacie

Potrivit studiului HartaFarmacii.ro, comunele în care nu figurează nicio farmacie sau oficină autorizată sunt:

Târnava – 3.007 locuitori, dintre care 360 au cel puțin 65 de ani; 4 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 3.007 locuitori, dintre care 360 au cel puțin 65 de ani; 4 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Hoghilag – 2.123 locuitori, dintre care 270 au cel puțin 65 de ani; 3,2 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 2.123 locuitori, dintre care 270 au cel puțin 65 de ani; 3,2 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Valea Viilor – 1.962 locuitori, dintre care 306 au cel puțin 65 de ani; 4,5 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 1.962 locuitori, dintre care 306 au cel puțin 65 de ani; 4,5 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Alma – 1.692 locuitori, dintre care 381 au cel puțin 65 de ani; 7 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 1.692 locuitori, dintre care 381 au cel puțin 65 de ani; 7 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Păuca – 1.535 locuitori, dintre care 394 au cel puțin 65 de ani; 3,9 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 1.535 locuitori, dintre care 394 au cel puțin 65 de ani; 3,9 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Alțina – 1.533 locuitori, dintre care 263 au cel puțin 65 de ani; 3,9 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 1.533 locuitori, dintre care 263 au cel puțin 65 de ani; 3,9 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Merghindeal – 1.502 locuitori, dintre care 210 au cel puțin 65 de ani; 7,6 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 1.502 locuitori, dintre care 210 au cel puțin 65 de ani; 7,6 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Ațel – 1.263 locuitori, dintre care 240 au cel puțin 65 de ani; 4,3 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 1.263 locuitori, dintre care 240 au cel puțin 65 de ani; 4,3 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Marpod – 982 locuitori, dintre care 241 au cel puțin 65 de ani; 5,4 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 982 locuitori, dintre care 241 au cel puțin 65 de ani; 5,4 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Mihăileni – 973 locuitori, dintre care 150 au cel puțin 65 de ani; 9,3 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 973 locuitori, dintre care 150 au cel puțin 65 de ani; 9,3 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Bruiu – 671 locuitori, dintre care 110 au cel puțin 65 de ani; 8,1 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 671 locuitori, dintre care 110 au cel puțin 65 de ani; 8,1 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Ludoș – 584 locuitori, dintre care 148 au cel puțin 65 de ani; 6,8 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

– 584 locuitori, dintre care 148 au cel puțin 65 de ani; 6,8 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică. Râu Sadului – 514 locuitori, dintre care 104 au cel puțin 65 de ani; 10,6 km până la cea mai apropiată unitate farmaceutică.

Distanțele sunt calculate în linie dreaptă, nu pe șosea. Populația și numărul persoanelor vârstnice provin din recensământul din 2021.

Cele mai populate comune fără farmacie sunt Târnava, cu peste 3.000 de locuitori, Hoghilag, cu peste 2.100, și Valea Viilor, cu aproape 2.000 de locuitori.

În ceea ce privește populația vârstnică, Păuca are 394 de locuitori de cel puțin 65 de ani, Alma are 381, iar Târnava are 360.

Situația contrastează cu cea din municipiul Sibiu, unde sunt indexate 93 de farmacii. Ora de Sibiu a analizat recent distribuția acestora și a comparat prețurile unor medicamente frecvent cumpărate în sezonul răcelilor. Verificarea a arătat că prețurile pot diferi semnificativ de la un lanț farmaceutic la altul, chiar și pentru produse identice.

Citește și: Cât costă răceala la Sibiu: am comparat prețurile medicamentelor și am făcut harta celor 93 de farmacii din oraș

Râu Sadului, cea mai mare distanță până la o farmacie

Dintre cele 13 comune sibiene, Râu Sadului se află la cea mai mare distanță de o unitate farmaceutică.

Potrivit studiului, locuitorii comunei trebuie să ajungă la Sadu pentru a găsi cea mai apropiată farmacie, situată la aproximativ 10,6 kilometri în linie dreaptă.

O situație dificilă este și la Mihăileni, unde cea mai apropiată farmacie se află la Vurpăr, la 9,3 kilometri în linie dreaptă.

La Bruiu, cea mai apropiată unitate este o oficină din Viștea, la 8,1 kilometri, iar locuitorii din Merghindeal au ca variantă o oficină din Cincu, aflată la 7,6 kilometri.

În Alma, cea mai apropiată farmacie este în Dumbrăveni, la aproximativ șapte kilometri.

Aceste distanțe nu reprezintă traseele efective parcurse de locuitori. Pe drumurile publice, distanțele pot fi mai mari, iar accesul depinde și de posibilitățile de transport.

Alte două comune sibiene au doar oficine farmaceutice

Pe lângă cele 13 comune fără nicio unitate farmaceutică, studiul identifică alte două comune din județul Sibiu în care funcționează doar oficine farmaceutice, nu și farmacii propriu-zise.

Este vorba despre Bârghiș, cu 1.894 de locuitori, și Chirpăr, cu 1.489 de locuitori.

Oficinele farmaceutice reprezintă puncte de lucru autorizate ale farmaciilor, care pot asigura accesul la medicamente în localitățile unde nu funcționează o farmacie propriu-zisă.

Prin urmare, cele două comune nu sunt incluse în lista localităților complet lipsite de unități farmaceutice.

Accesul la servicii farmaceutice este limitat și în municipiul Sibiu

Lipsa farmaciilor din mediul rural evidențiază diferențele de acces la servicii farmaceutice dintre localitățile județului.

Chiar și în municipiul Sibiu, unde există 93 de farmacii, anumite servicii sunt disponibile într-un număr redus de unități.

Ora de Sibiu a relatat în octombrie că doar patru farmacii din municipiu figurau pe lista unităților autorizate pentru administrarea vaccinului antigripal. Un al cincilea punct se află în Șelimbăr, în cadrul centrului comercial Shopping City Sibiu.

În articolul respectiv au fost prezentate adresele punctelor de vaccinare, prețurile vaccinurilor antigripale pentru sezonul 2026–2027 și categoriile de persoane care beneficiază de compensare.

Citește și: Doar patru farmacii din Sibiu fac vaccinul antigripal: cât costă, cine îl primește gratuit și unde se administrează

Peste 850.000 de români locuiesc în comune fără farmacie

Problema nu este întâlnită doar în județul Sibiu.

La nivel național, studiul identifică 486 de comune fără nicio farmacie sau oficină farmaceutică, reprezentând 17% din totalul comunelor din România.

În aceste localități trăiesc 853.449 de persoane, dintre care 183.930 au cel puțin 65 de ani.

Alte 256 de comune din țară dispun exclusiv de oficine farmaceutice.

Cele mai mari ponderi ale comunelor fără unități farmaceutice se înregistrează în județele Mehedinți, Vaslui și Caraș-Severin.

Studiul a fost realizat prin compararea registrului oficial al unităților farmaceutice, publicat de Ministerul Sănătății la 22 octombrie 2026, cu datele administrative și demografice ale Institutului Național de Statistică.

Autorii precizează că registrul poate să nu reflecte imediat toate deschiderile sau modificările recente. Comunele pentru care existau informații neclare au fost excluse din calcul.

În consecință, datele reprezintă situația rezultată din evidențele analizate, nu o verificare fizică a fiecărei localități.

Pentru cele peste 18.000 de persoane din cele 13 comune sibiene identificate în studiu, accesul la medicamente depinde de posibilitatea deplasării într-o altă localitate, o dificultate cu atât mai importantă pentru cei peste 3.100 de locuitori vârstnici.

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