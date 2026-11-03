Pe scurt: Acele rămân atașate de pești în timp ce aceștia înoată, apoi se descompun și eliberează vaccinul. Sistemul a fost testat inclusiv pe exemplare prea mici pentru vaccinarea obișnuită prin injectare, dar mai are nevoie de dezvoltări înainte de utilizarea pe scară largă.

Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii (USDA) au dezvoltat un sistem de vaccinare a peștilor de crescătorie bazat pe ace microscopice realizate din mătase comestibilă.

Tehnologia ar putea reduce stresul asupra animalelor, riscurile pentru lucrători și costurile vaccinării în fermele piscicole, potrivit Mediafax.

Acele sunt rezistente la apă, pot pătrunde ușor în pielea peștilor și pot rămâne atașate în timp ce aceștia înoată. Ulterior, se descompun și eliberează vaccinul în organism.

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Echipa a prezentat tehnologia într-un studiu publicat luni, 2 noiembrie 2026, în revista științifică ACS Nano. Cercetătorii au demonstrat că sistemul poate transporta mai multe tipuri de substanțe, inclusiv vaccinuri bacteriene și vaccinuri pe bază de ADN.

Vaccinarea cu ace metalice presupune sedarea peștilor și administrarea individuală

Creșterea peștilor în ferme piscicole reprezintă o sursă tot mai importantă de hrană la nivel mondial. Îmbolnăvirile pot provoca însă pierderi economice importante, iar prevenirea epidemiilor este una dintre principalele provocări ale sectorului.

Cea mai eficientă metodă de vaccinare folosită în prezent presupune utilizarea acelor metalice. Peștii sunt sedați, scoși din apă și plasați pe o bandă transportoare, unde angajații le administrează individual vaccinul. Apoi, animalele sunt readuse în apă.

Procedura este costisitoare, necesită multă forță de muncă și poate provoca stres peștilor. În plus, există riscul contaminării încrucișate prin sânge și al accidentării angajaților care manipulează acele.

Nici alternativele nu sunt lipsite de limitări. Administrarea vaccinurilor prin hrană sau introducerea lor direct în apă nu garantează că fiecare exemplar primește cantitatea necesară de substanță.

Acele din mătase pot elibera vaccinul în 15 minute sau pe parcursul a 24 de ore

Noul sistem folosește fibroina din mătase, un material considerat sigur pentru consumul uman, care se poate degrada în organism sau în mediul înconjurător. Una dintre principalele dificultăți a fost faptul că mătasea se înmoaie și se dizolvă rapid în apă, împiedicând acele să pătrundă în pielea peștilor.

Pentru a rezolva problema, cercetătorii au aplicat un strat subțire de șelac, o rășină naturală secretată de insecte, utilizată inclusiv în industria alimentară și farmaceutică. Stratul funcționează ca o barieră împotriva umezelii și menține integritatea acelor microscopice din mătase înainte de administrare.

Acele pot fi adaptate pentru a elibera vaccinul în intervale diferite. În unele variante, substanța este eliberată în aproximativ 15 minute, în timp ce alte versiuni permit o eliberare prelungită, de 10 sau chiar 24 de ore.

În condiții de depozitare uscată, acele au reușit să păstreze aproximativ jumătate din structura plasmidelor ADN timp de patru săptămâni.

Această stabilitate ar putea fi importantă pentru fermele piscicole izolate, unde accesul la infrastructura necesară menținerii lanțului frigorific este limitat.

Testele au fost realizate pe păstrăv-curcubeu și au demonstrat că sistemul poate administra vaccinuri inclusiv peștilor de doar unul sau două grame. Vaccinarea tradițională prin injectare nu funcționează eficient la exemplarele foarte mici și este utilizată, de regulă, abia când acestea ajung la aproximativ 30 de grame.

Până atunci, peștii tineri rămân neprotejați într-o perioadă importantă a dezvoltării lor.

Cercetătorii consideră că sistemul ar putea îmbunătăți condițiile din fermele piscicole, reduce riscurile profesionale și crește accesul la vaccinare. Tehnologia mai necesită însă dezvoltări înainte de a putea fi utilizată pe scară largă.

„Trebuie să sprijinim fermierii pentru a putea lucra în siguranță, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, pentru a-și proteja afacerile și pentru a face vaccinarea mai accesibilă. În același timp, trebuie să îmbunătățim condițiile de viață ale peștilor de crescătorie și, în cele din urmă, calitatea alimentelor pe care le consumăm”, a declarat Benedetto Marelli, profesor la MIT și coordonator al cercetării.

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