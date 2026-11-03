Pe scurt:
Pictura realizată de Simion Silaghi-Sălăjeanu între 1819 și 1821 a fost reconstituită pe baza unor relevee care au ghidat poziționarea fragmentelor în biserica reconstruită.
Pictura murală din Biserica din Vința, monument istoric strămutat și reconstruit în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, a fost restaurată.
Proiectul de conservare-restaurare și punere în valoare a fragmentelor din interiorul bisericii s-a încheiat, potrivit unui anunț publicat de Muzeul ASTRA.
Lucrările au început în anul 2025, cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului. Fondurile au fost alocate din bugetul proiectului „Restaurarea monumentelor etnografice din Muzeul ASTRA.
Viitorul sustenabil al valorilor patrimoniale din România”, depus în cadrul subprogramului „Muzee în aer liber – monumente de arhitectură vernaculară” / Restaurare.
Ora de Sibiu a scris, în februarie 2021, despre operațiunea de restaurare de la Muzeul ASTRA care viza și Biserica din Vința.
Cele 148 de fragmente au fost repuse pe pozițiile originare
Pictura murală a fost realizată în perioada 1819–1821 de Simion Silaghi-Sălăjeanu. Din acest ansamblu au fost recuperate 148 de fragmente, extrase și supuse unor intervenții de specialitate, apoi replantate în interiorul bisericii reconstruite.
Reconstituirea scenelor interioare s-a făcut pe baza releveelor preliminare realizate de Silviu Lisaru. Acestea au ghidat poziționarea exactă a fragmentelor și reintegrarea lor volumetrică pe amplasamentul originar.
Coordonarea științifică a procesului de identificare și reconstituire a scenelor interioare a fost asigurată de Geanina Ionescu, directorul de specialitate al Centrului ASTRA pentru Patrimoniu.
Execuția tehnică a restaurării a fost realizată prin firma S.C. EURAS S.R.L. din Satu Mare, sub coordonarea constructorului-șef de șantier Ionuț Bota și a asociaților săi de la Alutanus Restauri. Au lucrat pictorul restaurator Sorin Pârvulescu și echipa formată din restauratorul atestat MCPN Florentin Călimoceanu, Dragoș Pârvulescu, Silviu Lisaru, Cătălin Drăghici, Maria Mirela Bălănoiu și Andra Mădălina Nițu.
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