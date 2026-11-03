Pe scurt: Festivalul Poets in Transylvania, ediția a XIII-a, are loc la Sibiu între 4 și 6 noiembrie. Îl organizează Muzeul ASTRA și Revista Transilvania, cu ULBS. Deschiderea e miercuri, la Casa Artelor, cu poeți din Ucraina, Georgia, Polonia, Moldova și România. Intrarea este liberă.

Festivalul Poets in Transylvania ajunge la Sibiu la a XIII-a ediție, între 4 și 6 noiembrie. Scriitori din Ucraina, Georgia, Polonia, Republica Moldova și România vor citi din poezia lor, vor dezbate și se vor întâlni cu publicul tânăr. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, anunță Primăria Sibiu.

Festivalul este organizat de Muzeul ASTRA și Revista Transilvania, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Primăria îl cofinanțează prin Agenda Culturală a Sibiului.

Deschiderea, miercuri, la Casa Artelor

Prima zi a festivalului, miercuri, 4 noiembrie, are loc la Casa Artelor din Piața Mică, clădirea administrată de Muzeul ASTRA. Deschiderea este o ediție a proiectului itinerant Café Europa, un format de discuție despre probleme estetice, sociale, politice și etice.

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Lecturi la Litere și poezie pe Zidul Civic

Joi și vineri, lecturile și întâlnirile continuă la Facultatea de Litere și Arte a ULBS. Pe lângă lecturile publice, programul cuprinde dezbateri despre legătura dintre arte și acțiunea socială, precum și întâlniri cu tinerii.

Vineri, 6 noiembrie, poeții vor scrie pe Zidul Civic al lui Dan Perjovschi, lângă Teatrul Național „Radu Stanca”.

Programul complet, cu orele fiecărui eveniment, este publicat pe pagina de Facebook a festivalului, „Poets in Transylvania”.

Pe scurt

Ce: Poets in Transylvania, ediția a XIII-a

Poets in Transylvania, ediția a XIII-a Când: 4–6 noiembrie 2026

4–6 noiembrie 2026 Unde: Casa Artelor (Piața Mică), Facultatea de Litere și Arte, Zidul Civic de lângă TNRS

Casa Artelor (Piața Mică), Facultatea de Litere și Arte, Zidul Civic de lângă TNRS Intrare: liberă, în limita locurilor disponibile

Iubitorii de poezie din Sibiu au avut și în toamna aceasta evenimente în oraș, de la lansarea volumului „Câteva semne” al lui Gabriel Hasmațuchi la Biblioteca ASTRA la expoziția de artă contemporană de la Muzeul ASTRA.

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