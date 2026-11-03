Povestea cerșetoarei „vindecate” de polițiști la Târgul Obor din Sibiu a strâns aproape 6.000 de reacții și peste 640 de comentarii pe Facebook. Cei mai mulți cititori au luat-o în glumă, alții au cerut amenzi.

Cele două postări de pe pagina Ora de Sibiu, cu video și cu fotografii, au fost distribuite de peste 1.100 de ori de duminică încoace, de când am publicat imaginile filmate de un comerciant în târg. În ele, o tânără de 26 de ani care cerșea într-un scaun cu rotile se ridică în picioare în timpul intervenției a doi polițiști locali.

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▶ Vezi pagina acestui video: Momentul în care tânăra din scaunul cu rotile se ridică la Târgul Obor din Sibiu

„Puneți poliția în spitale”: polițiștii, vindecători peste noapte

Cele mai multe comentarii au pornit de la ideea de minune. „Puneți poliția în spitale în loc de doctori ăia fac minuni”, a scris un cititor. Altul a găsit și soluția pentru lipsa de personal din spitale: „Miliția locală, vindecă miraculos. Deficitul de personal din sistemul sanitar poate fi acoperit cu aceste cadre, pregătite temeinic!”

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Unii s-au oferit voluntari: „Rog din tot sufletul poliția locală să mă vindece și pe mine”. Altcineva a vrut să știe dacă polițiștii se descurcă și cu alte afecțiuni: „La prostata se pricep?”

Pelerinajele au fost și ele aduse în discuție. „Și când te gândești că unii au fost la Iași să vadă miracole”, a scris un cititor, iar comentariul lui a strâns 50 de reacții. „Nici la Arsenie Boca, nu se întâmplă asemenea minuni”, a adăugat o cititoare. Un altul a adaptat o scenă din Evanghelie: „Ridică-te, Lăzărico, și mergi la muncă”. Iar cineva s-a gândit deja la pasul următor: dacă polițiștii transformă și apa în vin, pot deschide o cramă în Obor.

Au venit și explicații pentru „minune”. „Săraca, se ridică greu că a amorțit”, a scris o cititoare. Alta crede că tânăra doar „a vrut să-l probeze, să vadă dacă e confortabil!”. Locul a inspirat și el: „Minunea micului de Obor”, a botezat un comentator întâmplarea. Concluzia unui alt cititor: „Nici cerșetoria nu mai este ce era odată!”

„Prost e ăla care dă”: cele mai apreciate comentarii cer amenzi

Cele mai apreciate comentarii nu au mai fost glume. Primul, cu 117 reacții la clipul video, vorbește despre oamenii care chiar au nevoie de un cărucior și nu își permit unul, iar autoarea lui cere amendă și dosar penal. Al doilea, cu 114 reacții, propune amenzi nu doar pentru cine cerșește, ci și pentru cei care încurajează cerșetoria, plus confiscarea căruciorului.

Mulți au mutat vina pe cei care dau bani. „Bună de muncă, nu îi prost cine cere, îi prost cine îi dă”, a scris o cititoare. Un alt comentariu apreciat susține că, dacă nimeni nu le-ar mai da nimic, cerșetorii ar dispărea. Câțiva cititori au afirmat, fără să aducă vreo dovadă, că unii cerșetori câștigă într-o săptămână mai mult decât un angajat în trei luni.

Unde îi mai trimit cititorii pe polițiști: de la Vasile Aaron până la Făgăraș

O bună parte dintre comentarii au fost, de fapt, sesizări. Cititorii le-au cerut polițiștilor locali să treacă și prin alte zone ale Sibiului: în cartierul Vasile Aaron, la intersecții, în zona centrală, în zona Mihai Viteazu, la biserici sau în Valea Aurie. Un cititor întreabă dacă e aceeași persoană care stă uneori la ieșirea spre Mediaș, înainte de sensul giratoriu. Alții scriu că la Făgăraș situația e la fel, la magazine și în piața agroalimentară din centru.

Foto: arhivă Ora de Sibiu

Câțiva cititori spun că ar fi văzut-o pe tânără și în alte târguri, la Alba Iulia, Făgăraș sau Iași. Nu am putut verifica aceste afirmații.

Despre polițiști, părerile au fost împărțite. Un comentariu cu 31 de reacții spune că orașul e plin de cerșetori, dar polițiști nu vezi. O cititoare a observat, în schimb, că deși lumea „îi cam blamează pe polițiștii locali”, de data aceasta „merită tot respectul”.

„Noi, cei care avem cazuri reale (…) avem de suferit”

Printre glume au apărut și mesajele celor care trăiesc zilnic cu un scaun rulant. Un părinte a scris că, din cauza celor care se prefac, „noi, cei care avem cazuri reale, cu copii cu dizabilități, copii în scaun rulant, avem de suferit”, pentru că oamenii au ajuns să nu mai creadă pe nimeni. Un alt comentator, care se deplasează el însuși în scaun cu rotile, a amintit că mulți ca el nu cerșesc. O mamă a scris că ar da orice ca o minune să-i pună din nou pe picioare copilul, care nu mai poate merge de peste zece ani.

Alții au legat povestea de discuțiile despre ajutoarele sociale și pensiile de handicap și au cerut controale pentru cei care primesc bani fără să aibă nevoie.

Și câteva voci în apărarea ei

Nu toți au aplaudat. „Cine vrea dă unui sărac, polițiștii ce treabă au?”, a întrebat un cititor. I s-a răspuns că problema nu e un om cu adevărat invalid care cere ajutor, ci unul sănătos care se preface. Altul a luat-o în apărare cu umor: „Nu are omul voie să se odihnească în cărucior cu rotile? E interzis?”

Comentariile reflectă opiniile cititorilor. Așa cum am arătat și în primul articol, nu există informații medicale care să confirme că tânăra ar fi simulat o dizabilitate. Nu avem, deocamdată, informații despre o eventuală sancțiune aplicată de polițiștii locali.

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