Profesorii care nu au primit încă prima de carieră didactică de 1.500 de lei au timp până pe 14 decembrie să activeze cardul, după ce Guvernul a prelungit perioada de activare și alimentare, a anunțat marți Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Prelungirea a venit prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie. Potrivit MIPE, banii pot fi virați pe carduri în noiembrie și decembrie 2026.

Măsura se adresează personalului didactic care a lucrat în anul școlar sau universitar 2025-2026 și rămâne în activitate și în 2026-2027. Sunt vizate două categorii: cei validați, care au primit cardul, dar nu l-au văzut alimentat, și cei pentru care cardurile nu au fost emise deloc, după ce s-au lămurit erorile sau neconcordanțele apărute la validare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cum se activează măsura

Activarea se face din aplicația Pluxee România sau telefonic, cel târziu pe 14 decembrie 2026. Ministerul le cere profesorilor să nu aștepte ultimele zile, ca alimentarea să se poată face fără întârzieri.

„Fiecare profesor care are dreptul la prima de carieră didactică trebuie să o primească”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu. El spune că termenul a fost prelungit tocmai pentru acești profesori, iar cardurile pot fi alimentate până la sfârșitul anului.

Cine are dreptul la bani

Prima de carieră didactică se acordă:

cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;

cadrelor didactice din învățământul universitar de stat cu gradul de conferențiar, șef de lucrări/lector sau asistent universitar;

personalului didactic auxiliar din învățământul universitar de stat.

Toți trebuie să fi fost în activitate în anul școlar sau universitar 2025-2026.

Pe ce pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei

Prima are o valoare de 1.500 de lei net și se acordă pe card. Cel puțin 65% din sumă, adică minimum 975 de lei, trebuie folosită pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista cursurilor și a furnizorilor acreditați este publicată pe site-ul ministerului.

Restul banilor poate merge pe cărți de specialitate și alte cheltuieli asimilate, precum și pe alte cheltuieli necesare activității didactice.

Măsura este reglementată de OUG nr. 58/2023 și este finanțată din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Termenul inițial pentru alimentarea cardurilor în anul școlar 2025-2026 a fost 31 august 2026, potrivit legii de aprobare a OUG 39/2026. Cei care rămân în sistem pot cheltui banii până la finalul anului școlar 2026-2027. Detalii despre acele reguli, în articolul Vești bune pentru profesori: cardurile cu prima didactică vor fi alimentate până la 31 august.

Comentarii