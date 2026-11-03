Pe scurt: Kim Yo-jong invocă și acuzațiile americane privind atacul asupra Bybit din februarie 2025. Furtul de la Binance este considerat cel mai mare din istoria pieței criptomonedelor.

Coreea de Nord a respins acuzațiile FBI potrivit cărora Phenianul s-ar afla în spatele atacului informatic asupra platformei de criptomonede Binance, soldat cu un furt estimat la 6,3 miliarde de dolari, potrivit Mediafax.

Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a calificat declarațiile autorităților americane drept o „gravă provocare politică”. Poziția sa a fost transmisă într-un comunicat difuzat marți, 3 noiembrie 2026, de agenția de presă de stat KCNA.

În comunicat, Kim Yo-jong a susținut că afirmațiile Biroului Federal de Investigații din Statele Unite reprezintă „o retorică absurdă, care nu aduce nimic nou”.

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Ea a făcut referire la acuzațiile anterioare ale Statelor Unite privind implicarea hackerilor nord-coreeni în atacul informatic asupra platformei Bybit, din februarie 2025.

Oficialul nord-coreean a acuzat Washingtonul că încearcă să inducă în eroare opinia publică internațională și să atribuie Phenianului responsabilitatea pentru atacuri informatice produse în diferite părți ale lumii.

„Este o gravă provocare politică la adresa RPDC ca Statele Unite să inducă în eroare opinia publică internațională, prezentând lucrurile ca și cum toate infracțiunile cibernetice comise în diferite părți ale lumii ar fi opera noastră”, a declarat Kim Yo-jong.

Reacția Phenianului vine după ce FBI a atribuit Coreei de Nord responsabilitatea pentru atacul informatic asupra Binance.

În urma acestuia, ar fi fost sustrase criptomonede în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Atacul este considerat cel mai mare jaf din istoria pieței criptomonedelor.

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