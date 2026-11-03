Primarul comunei Rășinari, Bucur Bogdan, anunță că a emis un răspuns negativ la solicitarea depusă de Mineral Proiect Invest S.A. pentru obținerea certificatului de urbanism necesar construirii unui obiectiv de investiții. Decizia vine cu doar câteva zile înainte de referendumul local programat în 8 noiembrie, prin care comunitatea urmează să își exprime punctul de vedere asupra proiectului.

Primarul comunei Rășinari anunță, marți, 3 noiembrie, că a emis un răspuns negativ la solicitarea depusă de Mineral Proiect Invest S.A. pentru obținerea certificatului de urbanism necesar construirii unui obiectiv de investiții. Potrivit edilului, cererea a fost depusă de Mineral Proiect Invest în 23 septembrie 2026, iar certificatul de urbanism a fost semnat și ridicat de beneficiar în 30 octombrie.

Bucur susține că documentul a fost emis cu un răspuns negativ, motivul invocat fiind demersul juridic aflat în desfășurare privind organizarea referendumului local, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 30 septembrie 2026.

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„Certificatul de urbanism a fost emis cu un răspuns negativ, motivat de faptul că obiectivul de investiții solicitat NU poate fi realizat în contextul demersului juridic aflat în desfășurare privind organizarea referendumului local din data de 08.11.2026, conform HCL nr. 87 din 30.09.2026”, a transmis Bucur Bogdan.

Edilul spune că a analizat situația înainte de a lua o decizie, ținând cont atât de prevederile legale, cât și de responsabilitatea față de comunitate. „Rășinariul are o identitate, un patrimoniu natural și turistic și o direcție de dezvoltare pe care trebuie să le avem în vedere atunci când luăm decizii care îi pot influența viitorul”, a mai transmis primarul.

Reacția Mineral Proiect Invest

Contactați în legătură cu decizia primarului, reprezentanții Mineral Proiect Invest au transmis că analizează situația la nivel intern și că vor reveni cu un punct de vedere în zilele următoare. „Analizăm intern și vom reveni cu un răspuns zilele viitoare”, a declarat Radu Petrescu, reprezentant al Mineral Proiect Invest.

Referendum local în 8 noiembrie, la Rășinari

Anunțul primarului vine în contextul referendumului local programat pentru 8 noiembrie 2026. Consultarea comunității reprezintă un moment important în dezbaterea privind viitorul proiectului de investiții propus de Mineral Proiect Invest.

Deocamdată, reprezentanții companiei nu au oferit detalii suplimentare despre pașii pe care îi vor urma după emiterea certificatului de urbanism cu răspuns negativ.

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