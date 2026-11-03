Pe scurt: Patru ore de antrenament pe zi în vacanță au precedat rezultatele juniorilor de la Puma Sibiu. Mihai Gorcea a câștigat trei medalii de aur, iar Ana Dușescu a urcat pe locul al doilea în ierarhia feminină.

Puma Club Sibiu a câștigat 42 de medalii, dintre care 18 de aur, la Cupa României pentru Juniori III 2026, desfășurată în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Baia Mare. Potrivit comunicatului transmis de club, sibienii au ocupat primul loc în clasamentul cluburilor.

Competiția a reunit 345 de sportivi de la 30 de cluburi, alături de 77 de antrenori și 44 de arbitri. Următoarele două cluburi clasate au obținut nouă, respectiv patru medalii de aur, față de cele 18 cucerite de sportivii sibieni.

„Munca antrenorilor, baza materială a clubului, seriozitatea sportivilor, implicarea părinților și susținerea autorităților locale și județene fac diferența atunci când vorbim despre performanță. Din partea conducerii clubului, le mulțumesc tuturor”, a transmis Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Mihai Gorcea a fost desemnat cel mai bun sportiv masculin al competiției

Mihai Gorcea a câștigat trei medalii de aur și a fost desemnat cel mai bun sportiv masculin al competiției de la Baia Mare. În ierarhia feminină, Ana Dușescu s-a clasat pe locul al doilea, după ce a obținut două medalii de aur și una de argint.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2025, despre dublul succes al clubului Puma Sibiu la Cupa României de Taekwon-do, la ediția desfășurată tot la Baia Mare.

Juniorii s-au pregătit câte patru ore pe zi înaintea concursului

Antrenorul Arthur Meizel a precizat că sportivii au avut un program de antrenament de patru ore pe zi în săptămâna care a precedat competiția, în timpul vacanței.

„Sportivii clubului nostru au fost foarte bine pregătiți pentru acest concurs, mai ales că, în săptămâna premergătoare competiției, în perioada vacanței, s-au antrenat intens, câte patru ore pe zi. Atunci când alții se joacă sau stau pe telefoane, ei aleg să se pregătească, iar această dedicare le-a fost răsplătită”, a declarat Arthur Meizel.

Alături de tinerii sportivi, la Cupa României s-au aflat antrenorii Alin Lazurca, Arthur Meizel și Rareș Rus, precum și arbitrii Ciprian Banea, Radu Ionescu, Oana Oltean, Bogdan Zăgan și Mihnea Ionescu.

Galerie Foto

Comentarii