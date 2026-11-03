Pe scurt: Unele amenzi se aplică pentru fiecare angajat afectat, iar recrutarea directă a 50 de muncitori poate presupune o garanție de 50.000 de euro. Regulile stabilesc și cum trebuie plătite salariile și ce costuri de cazare pot fi cerute lucrătorilor sezonieri.

Firmele din România care angajează muncitori din afara Uniunii Europene au noi obligații privind plata salariilor, contractele de muncă, cazarea și integrarea angajaților.

OUG 32/2026 introduce cursuri de limba română pentru minimum șase luni, plata salariilor exclusiv în conturi bancare și, în anumite condiții, o garanție de 1.000 de euro pentru fiecare lucrător recrutat direct, potrivit unei analize TAKT Recruitment, prezentate de StartupCafe.ro.

Regulile vizează companiile care recrutează personal din India și din alte state din afara UE, în special pentru transporturi, construcții, producție, logistică și HoReCa. Potrivit companiei de recrutare, cererea continuă să crească, în ciuda condițiilor mai stricte.

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„Regulile pentru angajarea muncitorilor străini sunt mai stricte, însă nevoia de personal din India și din alte state din afara UE continuă să crească. Cei mai căutați sunt șoferii profesioniști, sudorii, mecanicii, operatorii de producție și muncitorii din construcții, logistică și HoReCa, iar salariile pornesc de la aproximativ 2.700–3.500 de lei net și pot depăși 5.000–10.000 de lei net în cazul șoferilor profesioniști”, explică Cosmin Șerban, Managing Director & Co-Founder al TAKT Recruitment.

Acesta precizează că angajatorii trebuie să gestioneze întregul proces, de la selecția candidaților și verificarea documentelor până la angajare și integrare. În opinia sa, colaborarea cu o agenție autorizată reduce birocrația și riscul întârzierilor sau al sancțiunilor.

Angajatorii trebuie să asigure cursuri de română și să plătească salariile în cont bancar

Una dintre obligații este organizarea unor cursuri de limba română și de integrare culturală și socială, pentru minimum șase luni de la începerea activității lucrătorului în România. Durata trebuie să fie de cel puțin șase ore pe săptămână.

Cursurile pot fi organizate direct de angajator sau prin furnizori acreditați, instituții publice, organizații specializate ori instituții de învățământ. Separat, instruirea privind securitatea și sănătatea în muncă trebuie realizată într-o limbă pe care lucrătorul o înțelege, iar angajatul trebuie să primească echipamentele de protecție necesare.

Salariile trebuie plătite exclusiv în contul bancar al lucrătorului străin. Contul poate fi deschis pe baza vizei de lungă ședere, a permisului de ședere sau a altui document care dovedește dreptul de rezidență în România.

Contractul individual de muncă trebuie încheiat în limba română și în limba statului de origine al angajatului sau într-o limbă de circulație internațională pe care acesta o înțelege ori despre care se presupune în mod rezonabil că o înțelege.

Documentul trebuie să precizeze funcția, durata angajării, salariul brut și net, programul de lucru, repausul, orele suplimentare, sporurile și concediile.

În contract trebuie incluse și informații despre taxe și contribuții, condițiile de muncă și despăgubirile acordate în cazul accidentelor sau al bolilor profesionale. Angajatorii trebuie să precizeze cine suportă cheltuielile pentru cazare, masă, transportul în România, deplasarea la locul de muncă și eventuala repatriere.

Pentru lucrătorii sezonieri cărora angajatorul le asigură cazarea, chiria nu trebuie să fie excesivă în raport cu salariul net și cu nivelul condițiilor oferite. Chiria nu poate fi reținută automat din salariu. Legislația nu stabilește un plafon unic, în lei sau ca procent din salariu, ci impune un cost rezonabil al cazării. Firmele trebuie să poată prezenta autorităților evidențele și documentele justificative.

Încălcarea unor obligații privind plata salariilor, redactarea contractelor, instruirea de securitate în muncă, cursurile de română sau accesul la mecanisme de raportare a abuzurilor poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare lucrător străin vizat.

Pentru alte abateri, inclusiv nerespectarea obligațiilor de notificare a autorităților, prezentarea documentelor la control sau păstrarea acestora, amenzile sunt între 15.000 și 30.000 de lei. Ordonanța prevede și sancțiuni de până la 40.000 de lei pentru încălcări ale regulilor privind activitatea de plasare a lucrătorilor străini. În anumite condiții, firmele pot pierde dreptul de a iniția noi proceduri de recrutare, iar autorizațiile pot fi suspendate sau anulate.

„Companiile trebuie să respecte o serie de obligații încă din etapa redactării ofertei și a contractului, dar și pe întreaga perioadă în care lucrătorul străin își desfășoară activitatea în România. Noua legislație aduce responsabilități suplimentare, iar angajatorii trebuie să demonstreze că respectă obligațiile privind salarizarea, condițiile de muncă și protecția lucrătorilor. În anumite situații, sancțiunile se aplică pentru fiecare angajat afectat, ceea ce poate genera costuri semnificative. De aceea, recomandăm companiilor să își revizuiască procedurile interne pentru a evita riscurile juridice și financiare”, explică avocata Rozana Cozma, Legal Director & Co-Founder la TAKT Recruitment.

Angajatorii trebuie să notifice agenția de plasare și Inspectoratul General pentru Imigrări în maximum cinci zile lucrătoare de la constatarea încetării contractului de muncă sau a absenței nemotivate a lucrătorului pentru mai mult de trei zile lucrătoare consecutive.

Aceeași obligație există dacă angajatorul constată că lucrătorul este în pericol, este supus exploatării sau nu mai sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării dreptului de muncă și ședere. Angajații trebuie să aibă acces la proceduri confidențiale de reclamare a abuzurilor, inclusiv prin intermediul platformei electronice.

La solicitarea autorităților, firmele trebuie să prezinte contractele de muncă, dovezile plății salariilor, evidențele privind cazarea și copiile documentelor de ședere. Documentele justificative privind respectarea obligațiilor legale trebuie păstrate minimum cinci ani de la încetarea raporturilor de muncă.

Companiile care vor să recruteze direct personal din categoria D/AM2 trebuie să obțină statutul de angajator autorizat și să constituie o garanție financiară de 1.000 de euro pentru fiecare lucrător pentru care solicită autorizarea. Pentru recrutarea a 50 de muncitori, garanția totală este de 50.000 de euro.

Garanția poate fi constituită prin depunerea banilor la Trezoreria Statului sau printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă din România. Sumele sunt destinate acoperirii eventualelor cheltuieli de repatriere, sprijinirii lucrătorilor aflați în situații de vulnerabilitate sau achitării unor amenzi neachitate. Garanția poate fi eliberată după încetarea obligațiilor angajatorului, în condițiile legii.

Pentru autorizarea recrutării directe, firmele trebuie să îndeplinească și alte condiții: să fi desfășurat efectiv activitate economică timp de minimum 24 de luni, să fi avut un număr mediu de cel puțin 50 de salariați în anul anterior și să aibă experiență în angajarea lucrătorilor străini.

Pentru personalul din categoria D/AM2, companiile pot alege și recrutarea printr-o agenție de plasare autorizată. În acest caz, angajatorul nu trebuie să obțină autorizarea pentru recrutare directă și nici să constituie individual garanția de 1.000 de euro pentru fiecare lucrător. Agenția trebuie însă să îndeplinească propriile condiții de autorizare și să constituie garanțiile financiare prevăzute de legislație.

Potrivit TAKT Recruitment, agențiile specializate pot gestiona selecția candidaților, verificarea calificărilor, pregătirea documentelor și procedurile pentru obținerea dreptului de muncă și ședere. Compania precizează că recrutează și pregătește lucrători calificați din Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv șoferi profesioniști, mecanici, electricieni auto și personal pentru depozite.

Indiferent de modalitatea de recrutare, angajatorii rămân responsabili pentru salarii, condițiile de muncă și protecția lucrătorilor străini.

Noile cerințe se aplică în contextul reorganizării procedurilor de recrutare prin platforma WorkinRomania, care a întâmpinat blocaje în lunile anterioare. Platforma ar urma să redevină complet funcțională până la 15 noiembrie 2026, potrivit calendarului anunțat de Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă în urma discuțiilor cu Ministerul Muncii.

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