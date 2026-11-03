Pe scurt: Venitul anual va stabili cât trebuie să aștepte un lucrător străin înainte de a cere rezidența permanentă. Pentru refugiații care ajung în Marea Britanie cu „ambarcațiuni mici”, termenul poate ajunge la 30 de ani.

Marea Britanie va dubla, din 2027, perioada de așteptare pentru rezidența permanentă, de la cinci la 10 ani, pentru majoritatea lucrătorilor străini. Regulile se vor aplica retroactiv și celor care se află deja în țară, potrivit Mediafax.

Revizuirea normelor privind imigrația prevede și un termen de până la 30 de ani pentru refugiații care sosesc în țară cu „ambarcațiuni mici”. Măsurile includ însă excepții pentru străinii cu venituri mari și pentru cei care lucrează în domeniul asistenței sociale.

Sute de mii de lucrători din asistența socială vor fi scutiți de regulile stricte, conform informațiilor Al Jazeera relatate de agenție. Excepția reprezintă o concesie făcută în urma nemulțumirilor exprimate în cadrul Partidului Laburist, aflat la guvernare.

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Veniturile mari permit depunerea cererii după trei sau cinci ani

Rezidența permanentă, cunoscută sub denumirea de „drept de ședere pe termen nelimitat” (indefinite leave to remain), conferă dreptul de a munci, de a studia, de a beneficia de serviciile gratuite ale sistemului public de sănătate și de a accesa ajutoare sociale. Înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, acest statut poate fi obținut după cinci ani.

Noile reguli condiționează eligibilitatea de nivelul veniturilor. Persoanele care câștigă peste 50.000 de lire sterline pe an vor putea depune în continuare cererea după cinci ani. Pentru cele cu venituri de peste 125.000 de lire sterline pe an, termenul va fi de trei ani.

Pentru ceilalți solicitanți, în afara excepțiilor anunțate, perioada de așteptare va fi de 10 ani. Salariul mediu în Marea Britanie este de aproximativ 39.000 de lire sterline pe an.

Antecedentele penale și datoriile la stat vor exclude solicitanții

Conform noilor reguli, solicitanții vor fi excluși dacă au antecedente penale, nu cunosc limba engleză „la un nivel avansat” sau au datorii față de stat. O altă condiție este să fi contribuit la sistemul de asigurări sociale timp de cel puțin trei ani.

Guvernul britanic estimează că până la 1,4 milioane de persoane vor primi statutul de rezident permanent în perioada 2026–2030.

Modificările au fost anunțate în urma unei consultări publice și fac parte dintr-un demers mai amplu de înăsprire a normelor privind imigrația. Numărul imigranților din Marea Britanie a crescut după Brexit.

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