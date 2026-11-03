Pe scurt: Chiar dacă majoritatea rezidenților își evaluează pozitiv comunicarea cu pacienții, mulți vor pregătire suplimentară. În pediatrie, oncologie și alte specialități, nevoia exprimată este deosebit de ridicată.

Aproximativ 60% dintre medicii rezidenți care au participat la un studiu național realizat de Colegiul Medicilor din România spun că au nevoie de cursuri suplimentare pentru a comunica mai bine cu pacienții și aparținătorii, potrivit Mediafax.

Cercetarea sociologică desfășurată în 2026 arată că 60% dintre respondenți declară o nevoie ridicată sau foarte ridicată de formare în comunicarea cu pacienții. Doar 16% apreciază această nevoie ca fiind scăzută, în timp ce 22% au o poziție neutră.

Nevoia de pregătire crește în ultimii ani de rezidențiat

Potrivit studiului, nevoia de pregătire crește odată cu experiența clinică. Proporția medicilor care solicită mai multă formare în comunicare ajunge la 64,8% în anii 5–6 de rezidențiat, față de 61,5% în primii doi ani.

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Pediatria, oncologia, psihiatria, medicina de familie și anestezia și terapia intensivă se numără printre specialitățile în care această nevoie este cel mai frecvent exprimată. În aceste domenii, proporția răspunsurilor care indică o nevoie ridicată de formare depășește pragul de 65–70%, potrivit cercetării Colegiului Medicilor.

Deși 63% dintre participanți își evaluează pozitiv abilitățile actuale de comunicare, numai 13,1% consideră că acestea sunt dezvoltate în foarte mare măsură. Aproape jumătate dintre respondenți, respectiv 49,7%, spun că se descurcă bine în mare măsură, iar 30,4% au o poziție neutră.

Diferențe apar și în funcție de gen: 64,2% dintre femeile medic rezident declară o nevoie ridicată de pregătire în comunicare, comparativ cu 52% dintre bărbați.

Colegiul Medicilor susține introducerea unor module de comunicare aplicată

Colegiul Medicilor consideră că rezultatele susțin introducerea unor module de comunicare aplicată în pregătirea medicilor rezidenți, alături de metode obiective de evaluare și mecanisme de feedback periodic.

„Integrarea unor cursuri de comunicare în pregătirea medicilor rezidenți, într-un format inovativ, alături de metode obiective de evaluare și mecanisme de feedback periodic, pot contribui la creșterea calității actului medical, la prevenirea situațiilor conflictuale și a riscurilor asociate deficiențelor de comunicare”, a declarat Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

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