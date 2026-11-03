Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu trage un semnal de alarmă: medicamentele pentru menopauză, de negăsit în farmacii

Mai multe medicamente utilizate în tratamentele hormonale pentru femeile aflate la perimenopauză și menopauză sunt greu de găsit în farmaciile din România. Senatoarea de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu atrage atenția că aproape 90% din stocul național raportat pentru medicamentul Lenzetto ar fi concentrat în județul Mureș, în timp ce pacientele din alte zone ale țării întâmpină dificultăți în procurarea tratamentului. Parlamentara i-a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, și cere explicații privind distribuția medicamentelor și măsurile pentru rezolvarea situației.

Senatoarea de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu semnalează probleme în aprovizionarea farmaciilor cu mai multe medicamente hormonale prescrise femeilor aflate la perimenopauză și menopauză. Într-o postare publicată pe Facebook, parlamentara susține că, deși în evidențele naționale figurează stocuri importante pentru unul dintre tratamente, acestea sunt distribuite inegal.

Situația ar afecta femeile care urmează deja tratamente prescrise de medici și care nu reușesc să găsească medicamentele necesare pentru continuarea acestora.

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Aproape 90% din stocul de Lenzetto ar fi concentrat în județul Mureș

Potrivit senatoarei, din cele peste 25.000 de unități de Lenzetto raportate la nivel național, aproape nouă din zece s-ar afla într-un singur județ, Mureș.

„Dacă ești femeie la menopauză în România și nu-ți mai găsești tratamentul hormonal în farmacie, s-ar putea să stea într-un depozit din Mureș”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu.

Parlamentara afirmă că, în alte județe, pacientele caută de luni întregi medicamentul fără să îl găsească. În aceste condiții, i-a cerut ministrului Sănătății să explice de ce există o asemenea concentrare a stocurilor și ce măsuri pot fi luate pentru ca tratamentele să ajungă în farmacii.

Informația privind distribuția stocului provine din declarația senatoarei și nu este însoțită, în postarea publică, de o situație detaliată a depozitelor și farmaciilor. Ministerul Sănătății nu a prezentat, în informațiile furnizate, un punct de vedere asupra acestei situații.

Patru medicamente hormonale, semnalate ca fiind greu de găsit

Problemele nu s-ar limita la Lenzetto. Ruxandra Cibu Deaconu indică și alte trei medicamente pentru care pacientele ar întâmpina dificultăți de aprovizionare, respectiv Estradiol Besins, Intrarosa și Ovestin.

Aceste tratamente sunt prescrise în anumite situații femeilor aflate la perimenopauză sau menopauză, în funcție de simptome și de recomandarea medicului.

„Medicii le prescriu femeilor la perimenopauză și menopauză și nu le poți opri de azi pe mâine. Când tratamentul se întrerupe brusc, simptomele revin, iar femeile rămân singure să-și caute soluții, fără nicio îndrumare oficială”, a explicat senatoarea.

Întreruperea sau modificarea unui tratament hormonal trebuie discutată cu medicul curant, care poate evalua alternativele potrivite fiecărei paciente.

Interpelare către ministrul Sănătății. Ce explicații cere senatoarea de Sibiu

Ruxandra Cibu Deaconu a anunțat că i-a transmis o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, prin care solicită clarificări privind disponibilitatea tratamentelor hormonale în România.

Parlamentara vrea să afle cauzele lipsei medicamentelor din farmacii, termenele estimate pentru reaprovizionare și motivele pentru care cea mai mare parte a stocului raportat de Lenzetto s-ar afla într-un singur județ.

De asemenea, solicită informații despre discuțiile purtate de autorități cu producătorii și distribuitorii, dar și despre recomandările oficiale oferite medicilor de familie, ginecologilor și farmaciștilor atunci când un tratament prescris nu mai este disponibil.

O altă problemă ridicată este lipsa unui sistem accesibil prin care pacientele să poată verifica stocurile reale ale medicamentelor, fără să fie nevoite să contacteze individual numeroase farmacii.

Mii de femei ar fi semnat o petiție. Sunt cerute și alternative disponibile în alte țări europene

Potrivit senatoarei, mii de femei au semnat o petiție prin care solicită Ministerului Sănătății explicații privind lipsa tratamentelor și un termen pentru revenirea acestora în farmacii.

Parlamentara atrage atenția și asupra accesului limitat la anumite forme de tratament hormonal disponibile în alte state europene, precum plasturii cu estradiol sau cremele cu estriol.

În interpelare, aceasta solicită să afle ce măsuri are în vedere România pentru introducerea și compensarea unor asemenea alternative.

Ruxandra Cibu Deaconu invocă și schimbările recente privind avertismentele aplicate terapiilor hormonale în Statele Unite, în contextul discuțiilor despre accesul femeilor la tratamentele pentru menopauză.

„Nicio femeie n-ar trebui să sune la zece farmacii ca să-și continue tratamentul prescris de medic”, a transmis senatoarea de Sibiu.

Deocamdată, parlamentara a anunțat transmiterea interpelării, fără să prezinte și un răspuns al Ministerului Sănătății. Acesta ar urma să clarifice atât situația stocurilor de medicamente, cât și eventualele măsuri pentru îmbunătățirea distribuției lor în farmacii.

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